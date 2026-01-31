Tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chủ trì phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc. Phiên họp được truyền trực tuyến tới các tỉnh, thành phố có dự án đường sắt đi qua.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và UBND xã, phường có liên quan.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện cả nước đang triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, gồm: Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái; dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh TTXVN

Sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện. Ban Chỉ đạo đã họp định kỳ 5 phiên và các cuộc họp đột xuất, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tiến độ các dự án đường sắt. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra sau phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn, phân tích nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Tại tỉnh Thanh Hóa, dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua 19 xã, phường, với chiều dài khoảng 95,33 km. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi khoảng 572,99 ha, với 2.363 hộ dân phải di chuyển chỗ ở, bố trí tái định cư.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Để thực hiện dự án, tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương xây dựng 39 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay đã có 20/39 khu tái định cư hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu.

Tỉnh cũng đã rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng của dự án. Theo đó, có 25 nghĩa trang với 10.052 ngôi mộ, khoảng 110 công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở sản xuất kinh doanh phải di dời; 184 vị trí đường điện, 69 công trình thủy lợi và 2 di tích lịch sử văn hóa bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: việc triển khai các dự án đường sắt xuất phát từ đòi hỏi từ thực tiễn phát triển đất nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời khẳng định, thời gian qua, Chính phủ cùng với các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ và đạt được kết quả quan trọng bước đầu. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã ghi nhận, biểu dương một số địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác GPMB và các nhiệm vụ có liên quan.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với phương châm “chỉ bàn làm không bàn lùi” và chủ động, tích cực, hiệu quả vì Nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Trước mắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cần tập trung cao độ cho công tác GPMB thực hiện các dự án. Trong đó cần ưu tiên thực hiện các chính sách chăm lo cho các hộ gia đình thuộc diện ảnh hưởng bởi các dự án phải di dời đến nơi ở mới, đảm bảo cuộc sống của người dân trên nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Tập trung triển khai dự án với tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả, gắn với phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... và một số nội dung quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Ngay sau phiên họp kết thúc, phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia.

Đồng chí lưu ý, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 13/1/2026 trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất dự án các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Do vậy, UBND các xã, phường có dự án đi qua cần chủ động thực hiện các thủ tục kiểm kê, áp giá, công khai phương án GPMB... để có thể ban hành quyết định ngay sau khi được HĐND tỉnh chấp thuận. Đồng thời tiếp tục quản lý chặt chẽ phần mặt bằng phạm vi thực hiện dự án, chủ động có các biện pháp kiểm soát việc xây dựng mới các công trình. Ngăn chặn tuyệt đối tình trạng trục lợi chính sách trong công tác GPMB...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị, trong thời gian chờ Bộ Xây dựng bàn giao cọc GPMB, UBND các xã, phường cần chủ động tiến hành rà soát, xác định nguồn gốc đất trong ranh giới mặt bằng theo hướng tuyến sơ bộ; hoàn thành trong tháng 4/2026.

Đồng chí Mai Xuân Liêm giao các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt. Khẩn trương tham mưu cho tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất và quy định bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện thủ tục giải ngân vốn của dự án...

