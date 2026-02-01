Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn

Ngày 1/2, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa, trẻ mồ côi và hội viên, phụ nữ khó khăn các phường Đào Duy Từ, Tĩnh Gia, xã Triệu Lộc. Cùng đi có đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, tổ chức TYM Thanh Hóa.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và địa phương tặng quà tết, trò chuyện với Mẹ VNAH Lê Thị Hừu, phường Đào Duy Từ.

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu, sinh năm 1929, ở phường Đào Duy Từ, có chồng và con trai đầu hy sinh, hiện đang ở cùng gia đình con trai út, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp to lớn của mẹ Hừu, đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và phẩm giá sáng ngời của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Các đồng chí kính chúc Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, bảo ban con cháu góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và mong muốn chính quyền địa phương, gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc Mẹ cũng như thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng.

Các đại biểu dự “Tết yêu thương” tại Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng quà trẻ mồ côi tại phường Tĩnh Gia.

Tại Đồn Biên phòng Hải Hòa, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết yêu thương” Xuân Bính Ngọ 2026, trao tặng 20 suất quà cho 20 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tĩnh Gia, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời, đoàn đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền động viên trẻ mồ côi tiếp tục chăm ngoan và tin rằng với tình yêu thương của người thân, cộng đồng, đặc biệt là các mẹ đỡ đầu sẽ giúp các con có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống, nỗ lực vượt khó học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, là công dân có ích cho xã hội.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn biển đảo của Tổ quốc; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động phối hợp giữa đơn vị với Hội Phụ nữ phường triển khai trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa tiếp tục đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền, tổ chức Hội Phụ nữ địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Đền thờ Bà Triệu, xã Triệu Lộc.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đặc biệt Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc); trao 20 suất quà tặng 20 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đại diện đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng quà hội viên, phụ nữ khó khăn xã Triệu Lộc.

Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cũng đã tặng quà, chúc Tết chính quyền địa phương và Hội LHPN các xã, phường.

Lê Hà