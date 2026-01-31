Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

Ngày 30/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gồm 9 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Năm qua, các cấp công đoàn trong Cụm đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ các tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các phong trào trọng tâm như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Qua các phong trào thi đua, đã có 17.947 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên, NLĐ được áp dụng hiệu quả và mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng; có 1.091 công trình, sản phẩm có giá trị kinh tế - xã hội cao đã được công nhận, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp với giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ tiếp tục được chú trọng. Các cấp công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động. Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như hỗ trợ nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, chăm lo Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tiếp tục được quan tâm. Kết quả trong năm qua, toàn Cụm phát triển mới 65.050 đoàn viên, trong đó thực tăng 57.908 đoàn viên; thành lập mới 358 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

Năm 2026 với chủ đề hoạt động: “Đoàn viên, NLĐ thi đua Đổi mới sáng tạo - Đẩy mạnh chuyển đổi số - Nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa nghị quyết của Đảng, MTTQ và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”, các cấp công đoàn trong cụm tiếp tục xác định chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, ngành, đơn vị. Đồng thời, chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần ổn định quan hệ lao động và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh...

Hội nghị đã bình xét, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai; tặng bằng khen cho LĐLĐ các tỉnh: Thanh Hóa, Khánh Hòa và Nghệ An.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2026

Dịp này, Cụm thi đua đã bàn giao Trưởng Cụm thi đua năm 2026 cho LĐLĐ tỉnh Nghệ An; đồng thời, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

