Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nông Cống lần thứ I

Trong 2 ngày (20 và 21/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nông Cống long trọng tổ chức Đại hội đ ại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Đại hội có 168 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân xã Nông Cống.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, từ ngày 1/7/2025, xã Nông Cống được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 06 đơn vị hành chính cũ, gồm các xã: Vạn Thắng, Vạn Hoà, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống. Hiện xã Nông Cống có tổng diện tích tự nhiên 50,7 km2, quy mô dân số trên 50.400 người. Xã có 44 thôn, bao gồm 44 Ban công tác Mặt trận.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã Nông Cống đã khẳng định vai trò trung tâm trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ xã đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng đời sống mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Đặc biệt, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng hiệu quả, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ, tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt từ 88%-98%. Các tổ chức thành viên với nhiệm vụ, chức năng của mình đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”; “Đoạn đường tự quản”; Hội Nông dân với mô hình “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; “Mẹ đỡ đầu”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Công đoàn với phong trào“Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; Đoàn Thanh niên với hoạt động tình nguyện; mô hình “Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi”....

Đáng nói là, các hoạt động “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 350 triệu đồng; từ số tiền này, MTTQ xã kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, thiên tai, bão lũ; tặng quà, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. MTTQ phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2.192 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, với số tiền trên 800 triệu đồng; hỗ trợ 8 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 120 triệu đồng, góp phần quan trọng để hộ nghèo vươn lên làm chủ cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ, có 30 hộ gia đình được hỗ trợ xây mới nhà ở theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm bằng những việc làm cụ thể, như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình có công với cách mạng; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo....

Cùng với đó, MTTQ xã đã thực hiện tốt chương trình phối hợp với các ngành quân sự, công an về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm”. Hàng năm, phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “3 không”(Không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, thủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang); có trên 98% số hộ gia đình đã ký cam kết. MTTQ xã phối hợp với công an tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân và phối hợp với lực lượng công an, quân sự tổ chức có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”; xây dựng, củng cố 22 tổ hòa giải và nhiều đơn vị hoạt động có chất lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn.

Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ xã còn phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, ban ngành tổ chức vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em xa quê ủng hộ xây dựng quê hương. Các doanh nghiệp, con em xa quê đã ủng hộ trên 30 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ xã Nông Cống đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: MTTQ xã Nông Cống cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng xã ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nông Cống khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thể hiện niềm tin, sự đoàn kết và quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, mang trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của Nhân dân xã Nông Cống.

Hoàng Yến