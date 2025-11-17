Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Đại học Phenikaa tổ chức Đại nhạc hội Sync City chào đón tân sinh viên K19

Hương Quỳnh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Tối 16/11, tại quảng trường sự kiện, Đại học Phenikaa, thành phố Hà Nội tổ chức đại nhạc hội “Sync City” chào đón tân sinh viên K19, thu hút gần 15.000 sinh viên và khách mời đến tham dự.

Đại học Phenikaa tổ chức Đại nhạc hội Sync City chào đón tân sinh viên K19

Tối 16/11, tại quảng trường sự kiện, Đại học Phenikaa, thành phố Hà Nội tổ chức đại nhạc hội “Sync City” chào đón tân sinh viên K19, thu hút gần 15.000 sinh viên và khách mời đến tham dự.

Đại học Phenikaa tổ chức Đại nhạc hội Sync City chào đón tân sinh viên K19

Chương trình được thiết kế như một “thành phố ánh sáng” thu nhỏ, nơi công nghệ, sáng tạo và tinh thần đại học được kết nối trong cùng một không gian.

Đại học Phenikaa tổ chức Đại nhạc hội Sync City chào đón tân sinh viên K19

Toàn bộ chương trình vận hành bằng hệ thống trình diễn hiện đại: LED đa tầng, laser mapping bao phủ hai tòa nhà, visual phân lớp theo từng phân đoạn và âm thanh vòm 360 độ.

Đại học Phenikaa tổ chức Đại nhạc hội Sync City chào đón tân sinh viên K19

Điểm nhấn giàu ý nghĩa nhất của Sync City chính là nghi thức kick-off. Đây là lựa chọn thay thế cho phần diễn văn truyền thống. Tại khoảnh khắc ấy, đại diện lãnh đạo Nhà trường và các trường đào tạo tiến lên sân khấu và cùng đặt tay lên vòng tròn năng lượng ở vị trí trung tâm. Khoảnh khắc ngắn nhưng giàu biểu tượng ấy đánh dấu khởi đầu của Sync City – thời điểm tinh thần kết nối giữa Nhà trường và tân sinh viên được thắp lên như một lời hứa đồng hành trong suốt chặng đường phía trước.

Đại học Phenikaa tổ chức Đại nhạc hội Sync City chào đón tân sinh viên K19

Ngay sau đó, Đại học Phenikaa tổ chức vinh danh Thủ khoa – Á khoa K19.

Đại nhạc hội chào tân sinh viên k19 có sự tham gia của nhiều ca sĩ, khách mời nổi tiếng, là những gương mặt quen thuộc với các bạn trẻ hiện nay như: Low G, Kay Trần, Lamoon, Lyhan, DJ Dino... Đặc biệt, chương trình có các tiết mục đến từ sinh viên tài năng nhà trường, cùng các thầy cô lãnh đạo quản lý các đơn vị phòng ban và ban lãnh đạo Đại học Phenikaa. Đây là lời chào ý nghĩa mà Phenikaa dành tặng khán giả, đặc biệt là các bạn tân sinh viên K19 đã gia nhập Phenikaa.

Đại học Phenikaa tổ chức Đại nhạc hội Sync City chào đón tân sinh viên K19

Với K19, Sync City không chỉ là lời chào đón. Đó là điểm mốc đánh dấu một hành trình mới – hành trình bước vào môi trường nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, được khuyến khích sáng tạo và được trao quyền phản biện để trưởng thành.

Hương Quỳnh

Từ khóa:

#Sinh viên #Đại học #thành phố Hà Nội #tổ chức #Chương trình #Nhà trường #Lãnh đạo #Sự kiện #Khoảnh khắc #Hành trình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh