Đại học Phenikaa tổ chức Đại nhạc hội Sync City chào đón tân sinh viên K19

Tối 16/11, tại quảng trường sự kiện, Đại học Phenikaa, thành phố Hà Nội tổ chức đại nhạc hội “Sync City” chào đón tân sinh viên K19, thu hút gần 15.000 sinh viên và khách mời đến tham dự.

Chương trình được thiết kế như một “thành phố ánh sáng” thu nhỏ, nơi công nghệ, sáng tạo và tinh thần đại học được kết nối trong cùng một không gian.

Toàn bộ chương trình vận hành bằng hệ thống trình diễn hiện đại: LED đa tầng, laser mapping bao phủ hai tòa nhà, visual phân lớp theo từng phân đoạn và âm thanh vòm 360 độ.

Điểm nhấn giàu ý nghĩa nhất của Sync City chính là nghi thức kick-off. Đây là lựa chọn thay thế cho phần diễn văn truyền thống. Tại khoảnh khắc ấy, đại diện lãnh đạo Nhà trường và các trường đào tạo tiến lên sân khấu và cùng đặt tay lên vòng tròn năng lượng ở vị trí trung tâm. Khoảnh khắc ngắn nhưng giàu biểu tượng ấy đánh dấu khởi đầu của Sync City – thời điểm tinh thần kết nối giữa Nhà trường và tân sinh viên được thắp lên như một lời hứa đồng hành trong suốt chặng đường phía trước.

Ngay sau đó, Đại học Phenikaa tổ chức vinh danh Thủ khoa – Á khoa K19.

Đại nhạc hội chào tân sinh viên k19 có sự tham gia của nhiều ca sĩ, khách mời nổi tiếng, là những gương mặt quen thuộc với các bạn trẻ hiện nay như: Low G, Kay Trần, Lamoon, Lyhan, DJ Dino... Đặc biệt, chương trình có các tiết mục đến từ sinh viên tài năng nhà trường, cùng các thầy cô lãnh đạo quản lý các đơn vị phòng ban và ban lãnh đạo Đại học Phenikaa. Đây là lời chào ý nghĩa mà Phenikaa dành tặng khán giả, đặc biệt là các bạn tân sinh viên K19 đã gia nhập Phenikaa.

Với K19, Sync City không chỉ là lời chào đón. Đó là điểm mốc đánh dấu một hành trình mới – hành trình bước vào môi trường nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, được khuyến khích sáng tạo và được trao quyền phản biện để trưởng thành.

Hương Quỳnh