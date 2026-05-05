Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Hoằng Tiến và phường Nam Sầm Sơn

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an); Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Phạm Thế Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Hồng Đức đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Hoằng Tiến và phường Nam Sầm Sơn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trao đổi, tiếp xúc với cử tri xã Hoằng Tiến.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí: Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành và lãnh đạo địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; đặc biệt là công tác nhân sự nhiệm kỳ mới và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại xã Hoằng Tiến.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri xã Hoằng Tiến đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá lại tính khả thi của các dự án trên địa bàn, kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, trong đó có nhiều dự án “treo” hàng chục năm, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển chung của địa phương. Đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành hành chính cho người dân nhất là trong lĩnh vực đất đai; rà soát các hồ sơ tồn đọng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp còn sót trên địa bàn.

Cử tri xã Hoằng Tiến tham dự hội nghị.

Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng thêm phòng học, bổ sung trang thiết bị giáo dục và biên chế giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục mới. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh chế độ, chính sách đãi ngộ tương xứng với thời gian, công sức làm việc của đội ngũ cán bộ cấp xã sau sáp nhập.

Cử tri phường Nam Sầm Sơn kiến nghị tại hội nghị.

Tại phường Nam Sầm Sơn, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đầu tư nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ đã xuống cấp. Rút gọn các trình tự, thủ tục trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có phương án sử dụng hợp lý các công trình, trụ sở công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí; điều chỉnh nâng chế độ, phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất ở cho người dân sinh sống ổn định từ trước năm 1980, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp bị mất bản đồ 299; đầu tư xây dựng hệ thống đê bao, ngăn chặn tình trạng xâm thực trên địa bàn phường.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri xã Hoằng Tiến và phường Nam Sầm Sơn. Đồng thời, giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và sẽ trình Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Lê Phượng

#Quốc hội khóa XVI #ĐBQH #Phường Nam Sầm Sơn #Trường Đại học Hồng Đức #Tiếp xúc cử tri #xã Hoằng Tiến #HĐND tỉnh #Nguyễn Quang Hải #MTTQ #Cải cách hành chính

