Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 8 xã trên địa bàn huyện Quan Hóa cũ

Sáng 6/11, tại Hội trường UBND xã Hiền Kiệt, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồi Xuân; Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 8 xã trên địa bàn huyện Quan Hóa cũ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri 8 xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Phú Xuân, Trung Sơn về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2025; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh cũng như các cấp chính quyền, ngành chức năng đã quan tâm, giải quyết những vấn đề cử tri đề xuất, kiến nghị.

Cử tri xã Thiên Phủ kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri các xã cũng đã kiến nghị HĐND tỉnh và các sở, ngành xem xét, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và công tác quản lý nhà nước sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin thêm một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng thời khẳng định, trong thành công chung đó có vai trò, sự đóng góp quan trọng của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 8 xã trên địa bàn huyện Quan Hóa cũ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền các xã trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị cử tri và người dân các xã tiếp tục đồng thuận, đoàn kết, chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn; phấn đấu cùng với chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, báo cáo, kiến nghị tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết.

