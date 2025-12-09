Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục “hiến kế” thực hiện mục tiêu phát triển năm 2026

Quan tâm giải quyết một số khó khăn, hạn chế trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp Đại biểu Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành. Đại biểu Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành đánh giá, năm 2025 bức tranh kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn; cùng với đó, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới về nhiệm vụ, cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Một số cơ chế, chính sách mới ban hành chậm được hướng dẫn, gây lúng túng cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiều dự án đầu tư vẫn còn kéo dài, chưa đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Từ thực tiễn công tác chỉ đạo điều hành, tiếp thu ý kiến đóng góp của Ủy ban MTTQ và cử tri, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện đề xuất HĐND tỉnh quan tâm tăng cường nguồn lực cho cấp xã, phường - nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc liên quan đến người dân. Trong đó, cần bảo đảm bố trí đủ cán bộ theo vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo từng lĩnh vực; đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đối với kiến nghị về xem xét bổ sung số lượng giáo viên của cử tri, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành cho biết hiện nay phường Hạc Thành thiếu 137 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Vì vậy, đề nghị HĐND tỉnh xem xét bổ sung thêm giáo viên hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ ương ứng với số lượng biên chế giáo viên còn thiếu so với định mức quy định; bổ sung kinh phí để các phường, xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo. Đối với kiến nghị về quan tâm điều chỉnh số lượng người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành nêu rõ: Ngày 10/7/2024, HĐND tỉnh Thanh Hoá ban hành Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Nghị quyết quy định số bố trí tối đa 2 người đảm nhận 4 chức danh (Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ đội trưởng). Theo Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy định Tổ đội trưởng phải là công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. Theo đó, chức danh Tổ đội trưởng sẽ kiêm thêm 1 trong 3 chức danh còn lại. Tuy nhiên, nguồn nhân sự ở các thôn, tổ dân phố đảm bảo độ tuổi dưới 45 phần lớn đang trong độ tuổi lao động, mặt khác, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đảng, công tác vận động quần chúng. Do vậy, đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh số lượng người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành 3 người đảm nhận 4 chức danh.