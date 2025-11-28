Đặc vụ chống tham nhũng Ukraine đột kích nơi làm việc của Chánh văn phòng tổng thống Zelensky

Ngày 28/11, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã đột kích văn phòng cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

Đặc vụ từ Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAP) tham gia vào cuộc đột kích. Ảnh: Ukrainskaya Pravda.

“Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Đặc biệt (SAP) đang tiến hành khám xét điều tra tại trụ sở của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine”, NABU cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Trước đó, ngày 10/11, các cơ quan chống tham nhũng đã tổ chức chiến dịch quy mô lớn, được gọi là Midas, phát hiện một kế hoạch tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Văn phòng của doanh nhân Timur Mindich, Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, người hiện đã bị cách chức, và công ty Energoatom đã bị khám xét.

Theo các nhà điều tra, những người liên quan đến âm mưu tội phạm đã rửa ít nhất 100 triệu đô la. Cùng ngày, NABU công bố ghi âm các cuộc trò chuyện trong căn hộ của Mindich, trong đó có các âm mưu tham nhũng. Tổng cộng có 1.000 giờ ghi âm.

Tiếp đó, ngày 11/11, NABU đã đệ trình các cáo buộc đầu tiên, bao gồm Mindich với tư cách là người đứng đầu một tổ chức tội phạm, cũng như cựu Phó Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Thống nhất Quốc gia Alexey Chernyshov, người vẫn thân cận với ông Zelensky. Mindich đã rời Ukraine chạy trốn sang Israel.

Chánh văn phòng Tổng thống Yermak đã sát cánh cùng ông Zelensky với tư cách là người đàn ông quyền lực thứ hai ở Kyiv kể từ khi Zelensky giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019.

Theo Ukrainskaya Pravda