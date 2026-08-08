Sôi nổi hội trại hè tại các xã Yên Trường, Yên Ninh, Yên Phú

Sáng 8/8, các xã Yên Phú, Yên Trường, Yên Ninh đồng loạt tổ chức hội trại hè với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân địa phương tham gia.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh và lãnh đạo xã Yên Ninh tặng hoa cho các đội tham gia hội trại.

Hội trại hè là dịp để đoàn viên, thanh thiếu nhi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, cùng tham gia các hoạt động tập thể sau thời gian học tập.

Trong khuôn khổ hội trại tại các địa phương, nhiều hoạt động được tổ chức phù hợp với lứa tuổi, tạo không gian vui chơi, rèn luyện và giao lưu cho các em.

Lãnh đạo xã Yên Phú tặng cờ lưu niệm cho 7 đội tham gia hội trại.

Nổi bật là các hoạt động thi cắm trại, nghi thức Đội, biểu diễn văn nghệ thiếu nhi, thi nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, các trò chơi dân gian và chương trình đốt lửa trại truyền thống.

Thông qua các hoạt động, thanh thiếu nhi có thêm cơ hội thể hiện năng khiếu, rèn luyện sự tự tin, tinh thần đoàn kết và kỹ năng làm việc tập thể.

Đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia hội trại hè 2026.

Hội trại được tổ chức tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, bồi dưỡng kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đại biểu tham quan mô hình tại hội trại hè xã Yên Phú.

Thông qua hội trại, các địa phương tiếp tục cụ thể hóa chủ trương chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đoàn - Đội ngày càng vững mạnh.

Lê Hà - Thuỳ Linh