Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Về với xứ Thanh

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Nguyễn Đạt - Hoài Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, là hoạt động do xã Pù Luông phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Magnolia Sustainable Experiences tổ chức tại thôn Đôn. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lúa nước của đồng bào Thái, mà còn mở ra cơ hội để quảng bá hình ảnh Pù Luông đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, là hoạt động do xã Pù Luông phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Magnolia Sustainable Experiences tổ chức tại thôn Đôn. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lúa nước của đồng bào Thái, mà còn mở ra cơ hội để quảng bá hình ảnh Pù Luông đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Tham gia triển lãm du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động đặc sắc cùng bà con dân tộc Thái như: trải nghiệm ẩm thực – văn hóa (rượu cần, cơm lam, xôi ngũ sắc)...

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

.... và tham quan nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái ở đây...

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Du khách cũng có thể học cách dệt thổ cẩm của bà con dân tộc Thái

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Bên cạnh đó, còn được thưởng thức các món nướng tại triển lãm...

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

... và cùng nấu cơm lam

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, được thiết kế bằng các vật dụng tranh, nứa gần gũi với bà con dân tộc Thái.

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Nơi đây là điểm check-in khá lý tưởng cho du khách.

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Không gian triển lãm sống động, gần gũi và đậm đà bản sắc của bà con dân tộc Thái.

Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Về đêm du khách còn được tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ với người dân tộc Thái trên mảnh đất Pù Luông.

Nguyễn Đạt - Hoài Anh

Từ khóa:

#Pù Luông #Không gian #Cộng đồng #Triển lãm #Quảng bá hình ảnh #đồng bào Thái #Doanh nghiệp #Đặc sắc #trong và ngoài nước #Du khách

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thanh niên xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thanh niên xã Ba Đình viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu tháng 9/2025, không khí ở xã Ba Đình thêm phần sôi nổi với phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định tinh thần yêu nước, ý thức...
Chợ vùng biên Chiềng Nưa

Chợ vùng biên Chiềng Nưa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Buổi sớm mai, khi dòng sông Mã vẫn lặng lẽ cuộn chảy và mây bồng bềnh bay, bao phủ trên những ngọn núi, thì bên cầu Chiềng Nưa bắc qua sông Mã nối 2 xã Trung Lý và Mường Lý bà con các bản và khu vực lân cận đã rộn rã cùng nhau xuống chợ để mua bán, giao lưu.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long