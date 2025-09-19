Đặc sắc không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”

Không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, là hoạt động do xã Pù Luông phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Magnolia Sustainable Experiences tổ chức tại thôn Đôn. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lúa nước của đồng bào Thái, mà còn mở ra cơ hội để quảng bá hình ảnh Pù Luông đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Tham gia triển lãm du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động đặc sắc cùng bà con dân tộc Thái như: trải nghiệm ẩm thực – văn hóa (rượu cần, cơm lam, xôi ngũ sắc)...

.... và tham quan nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái ở đây...

Du khách cũng có thể học cách dệt thổ cẩm của bà con dân tộc Thái

Bên cạnh đó, còn được thưởng thức các món nướng tại triển lãm...

... và cùng nấu cơm lam

Không gian Triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, được thiết kế bằng các vật dụng tranh, nứa gần gũi với bà con dân tộc Thái.

Nơi đây là điểm check-in khá lý tưởng cho du khách.

Không gian triển lãm sống động, gần gũi và đậm đà bản sắc của bà con dân tộc Thái.

Về đêm du khách còn được tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ với người dân tộc Thái trên mảnh đất Pù Luông.

Nguyễn Đạt - Hoài Anh