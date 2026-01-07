“Thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống lá đón Tết

Giữa tháng 11 Âm lịch, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, người dân xã Xuân Du (Thanh Hóa) nơi được ví là “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh lại tất bật xuống đồng vặt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ đào Tết.

Video: Nông dân trồng đào Xuân Du tất bật xuống lá đón Tết.

Những ngày này, dọc các cánh đồng ở xã Xuân Du là hình ảnh bạt ngàn những gốc đào phai đang vào thời kỳ thay lá. Sắc xanh dần nhường chỗ cho màu lá ngã úa phủ kín không gian, tạo nên một khung cảnh mộc mạc đặc trưng của vùng trồng đào mỗi độ cuối năm.

Vùng đất Xuân Du từ lâu nổi tiếng với nghề trồng đào phai. Cây đào trở thành cây trồng chủ lực ở nơi đây, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Theo ông Hồ Công Quyết (thôn 6, xã Xuân Du), cứ cách thời điểm tết khoảng trên dưới 1 tháng, bà con trong xã lại đồng loạt ra vườn, lên đồi tuốt lá, chăm sóc đào. Nghề trồng đào đã gắn bó với người dân nơi đây hàng chục năm nay. Hiện nhiều thương lái đã tìm về tận vườn khảo sát, hỏi giá, khiến không khí lao động càng thêm phấn khởi.

“Thời điểm tuốt lá rất quan trọng, phải căn theo diễn biến thời tiết. Chỉ cần hoa nở sớm hoặc muộn không đúng dịp tết là coi như hỏng vụ. Vì vậy, người trồng đào ở Xuân Du luôn theo dõi sát tình hình thời tiết để lựa chọn thời điểm thích hợp, có cây để rụng lá tự nhiên, có cây phải tuốt lá bằng tay ”, ông Quyết chia sẻ.

Công đoạn xuống lá đào nhằm giúp dinh dưỡng tập trung nuôi nụ, kích thích cây đâm chồi, ra hoa đúng dịp Tết.

Toàn bộ quá trình đều được thực hiện thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng để tránh làm gãy cành, hỏng nụ.

Không chỉ các hộ trồng đào, thời điểm này còn tạo thêm việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Bà Đỗ Thị Duyến (70 tuổi), công nhân tuốt lá đào thuê cho biết, vào vụ cao điểm, tiền công dao động khoảng 250.000 – 300.000 đồng/ngày.

Những năm gần đây, thời tiết diễn biến thất thường, song với kinh nghiệm lâu năm trong chăm sóc, cây đào phai ở Xuân Du vẫn sinh trưởng ổn định. Ngoài việc tuốt lá đúng thời điểm, người trồng đào còn chú trọng khâu chăm bón để cây đủ sức bật nụ, nở hoa đẹp và bền màu.

Bà Lương Thị Lưu (60 tuổi, xã Xuân Du) cho biết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình đã xuống đồng vặt lá, chăm sóc đào và kỳ vọng vụ Tết năm nay thời tiết thuận lợi để đào nở đúng độ, bán được giá, có cái Tết đủ đầy hơn.

Đào phai Xuân Du với sắc hồng nhạt dịu dàng, nụ to, cánh dày, hoa bền màu; thân cây mốc thếch theo năm tháng, gốc chắc, tạo dáng cổ kính, khỏe khoắn. Chính vẻ đẹp hài hòa ấy khiến đào Xuân Du từ lâu đã được thị trường ưa chuộng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Theo người trồng đào địa phương, đến thời điểm này, các vườn đào đều sinh trưởng tốt, cây khỏe, nụ đều, hứa hẹn một mùa hoa nở đẹp, đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân.

Hiện nay, toàn xã Xuân Du có gần 300 ha đất trồng đào, trong đó khoảng 250 ha dự kiến cho thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm nay. Nhiều hộ thu nhập hàng tỷ đồng mỗi mùa đào, tiếp tục khẳng định vị thế của “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh.

Hoàng Đông