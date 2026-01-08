Bưởi đỏ tiến vua vào vụ Tết, khách đặt mua từ sớm

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần cũng là thời điểm bưởi đỏ Luận Văn, giống bưởi tiến vua nổi tiếng của xã Lam Sơn (Thanh Hóa) bước vào vụ thu hoạch, thu hút thương lái đến đặt mua từ sớm, mang lại nguồn thu ổn định cho người trồng.

Bưởi đỏ Luân Văn vào vụ Tết.

Những ngày này, không khí chăm sóc bưởi đỏ Luận Văn trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Trong các khu vườn, từng quả bưởi được bọc túi giấy cẩn thận, treo lơ lửng trên cành, chờ ngày thu hái. Nhiều chủ vườn cho biết, dù chưa vào vụ thu hoạch rộ nhưng phần lớn sản lượng đã được thương lái đặt mua từ sớm.

Ông Nguyễn Văn Tư (60 tuổi), một trong những hộ trồng bưởi lâu năm ở làng Luận Văn cho biết gia đình hiện có hơn 4 ha bưởi đỏ. Năm nay, vườn bưởi của ông dự kiến cho thu hoạch khoảng 10.000 quả, trong đó hơn 4.000 quả đã được thương lái đặt hàng trước.

Không chỉ bán bưởi thương phẩm, ông Tư còn ươm hạt, chiết cành từ cây đầu dòng để nhân giống, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng nghìn cây bưởi con.

“Muốn giữ được giống quý thì phải làm bài bản, từ khâu chọn cây mẹ đến chăm sóc, nhân giống”, ông Tư chia sẻ.

Theo những người cao tuổi trong làng, bưởi đỏ Luận Văn từng có thời gian đứng trước nguy cơ mai một. Phải đến khi được khôi phục và nhân rộng theo hướng sản xuất hàng hóa, giống bưởi quý này mới dần lấy lại vị thế trên thị trường.

Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó, ông Tư cho biết bưởi được ghép hoặc chiết cành sau khoảng 4 năm bắt đầu cho quả. Cây ra hoa, đậu quả vào khoảng tháng 2 - 3 âm lịch và chỉ thu hoạch một vụ duy nhất vào dịp cuối năm.

Khi còn non, bưởi có màu xanh, đến giữa tháng 10 âm lịch bắt đầu chuyển đỏ từ trong ra ngoài, quả chín tỏa hương thơm dịu, múi mọng nước, vị ngọt thanh, mỗi cây cho 40 - 50 quả nặng 0,5 - 1,5 kg, với lớp vỏ đỏ rực ánh son trầm ấm, tạo vẻ sang trọng, nổi bật khi treo trên cành hay trưng bày trên mâm ngũ quả ngày Tết.

Không chỉ vỏ ngoài, phần tép bên trong cũng mang sắc đỏ hồng tự nhiên, múi mọng, vị ngọt thanh, hương thơm nhẹ. Chính sự hội tụ đủ “sắc, hương, vị” ấy khiến bưởi đỏ Luận Văn từ xa xưa được chọn làm lễ vật tiến vua, dùng trong những dịp lễ trọng của hoàng cung.

Theo người trồng bưởi, năm nay thời tiết diễn biến không thuận lợi, mưa bão nhiều, song nhờ tích lũy kinh nghiệm chăm sóc, bưởi vẫn phát triển tốt, mẫu mã đồng đều. Thương lái bắt đầu đến vườn đặt mua từ khoảng tháng 11 âm lịch.

Vào dịp Tết, bưởi đỏ Luận Văn có giá bán lẻ ngoài thị trường phổ biến từ 100.000 đến 200.000 đồng/quả. Những cặp bưởi đẹp, được tuyển chọn kỹ để làm quà biếu hoặc chưng Tết, có thời điểm lên tới 500.000 đồng/cặp. Bưởi chín có thể giữ hương từ 1 - 2tháng, bày trên bàn thờ cả tháng không hỏng nên rất được ưa chuộng dịp Tết.

Hiện bưởi đỏ Luận Văn đã có chỗ đứng vững trên thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng..., trở thành món quà biếu Tết được nhiều người lựa chọn.

Ông Phan Bá Tài, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thọ Xương (xã Lam Sơn) cho biết, bưởi đỏ Luận Văn đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2024. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định chất lượng, nguồn gốc và giá trị thương hiệu của giống bưởi đặc sản địa phương.

Hiện toàn xã Lam Sơn có gần 60 ha bưởi đỏ với khoảng 100 hộ dân tham gia trồng, tập trung chủ yếu tại các vùng canh tác truyền thống. Mỗi năm, giống bưởi này mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng cho người dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Đông