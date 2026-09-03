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Đã quy tập được 1.863 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”

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Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được các cấp, ngành quyết liệt triển khai, ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Đã quy tập được 1.863 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được các cấp, ngành quyết liệt triển khai, ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Đã quy tập được 1.863 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Những lá cờ nhỏ đánh dấu điểm nghi có hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), công tác tri ân người có công tiếp tục được các cấp, ngành, đơn vị và địa phương triển khai quyết liệt, trong đó “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chiến dịch được triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), tập trung đồng bộ vào các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thu nhận, lưu trữ và giám định ADN; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối khớp thông tin.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng cũng triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại những địa bàn có nhiều di tích chiến tranh và khu vực nghi có mộ liệt sĩ, nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm, quy tập.

Tính đến ngày 22/8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.863 hài cốt liệt sĩ, trong đó 839 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Hiện Chiến dịch đang huy động 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.559 người. Trong số này, 13 đội thực hiện nhiệm vụ trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, gồm 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia. Các đơn vị đã tổ chức 16 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, trong đó đón 850 hài cốt liệt sĩ.

Song song với hoạt động tìm kiếm, quy tập, công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ cũng được đẩy mạnh. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu đối với 148.601 mộ liệt sĩ, đạt 69,8% tiến độ, trong đó 102.689 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,1%; 45.912 mộ chưa đủ điều kiện lấy mẫu.

Đến nay, 11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu. Để triển khai nhiệm vụ này, 264 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người đã được huy động.

Công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ cũng được triển khai khẩn trương. Tổng số mẫu đã lấy là 265.761 mẫu, trong đó 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ quá trình phân tích, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cùng với việc lấy mẫu tại các địa phương, công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ được triển khai nhằm bảo đảm nguồn mẫu phục vụ giám định. Đến ngày 22/8, các đơn vị đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 35.983 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 27.169 mẫu hài cốt liệt sĩ của 16/17 tỉnh, thành phố và thực hiện giám định 195 mẫu.

Báo cáo cũng cho biết công tác rà phá bom mìn, vật nổ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các lực lượng đã rà phá được 11.793,6/22.725ha, đạt 51,9% kế hoạch. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang đã rà phá 4.075,8/4.460ha, đạt 91,39%.

Để thực hiện nhiệm vụ, 360 đội rà phá bom mìn được huy động, sử dụng 1.311 máy dò và các trang thiết bị chuyên dụng, với tổng số 5.183 người tham gia./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/da-quy-tap-duoc-1863-hai-cot-liet-sy-trong-chien-dich-500-ngay-dem-post1133976.vnp

Từ khóa:

#Hài cốt #Chiến dịch #Giám định ADN #quy tập #Lấy mẫu #Tìm kiếm #Thương binh #Lực lượng chức năng #hoạt động

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