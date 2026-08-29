Đa dạng sinh kế, giảm nghèo ở Trung Hạ

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, đồng thời khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, xã Trung Hạ đang từng bước xây dựng cây chè Thái Trung Xuân trở thành sản phẩm OCOP, gắn với phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật.

Cây chè đang được xã Trung Hạ tập trung xây dựng trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Đánh thức giá trị cây chè bản địa

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân, xã Trung Hạ đang tập trung xây dựng chè Thái Trung Xuân trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Hiện nay, xã có trên 5ha chè, tập trung chủ yếu tại bản Trung Xuân. Đây là giống chè được đồng bào Thái gìn giữ, phát triển qua nhiều thế hệ, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, cho chất lượng tốt, hương thơm đặc trưng và được người tiêu dùng đánh giá cao. Để tạo nền tảng xây dựng thương hiệu, địa phương đã thành lập Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh chè Thái Trung Xuân, nhằm liên kết các hộ dân trong sản xuất, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới phát triển theo chuỗi giá trị.

Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết: “Địa phương đang đánh giá tình hình sinh trưởng của cây chè, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, từ đó định hướng các giải pháp xây dựng chè Thái Trung Xuân trở thành sản phẩm OCOP. Theo đó, các bộ phận chuyên môn xã sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ mở rộng diện tích trồng chè, từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định”.

Mặc dù có tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng truyền thống, song việc phát triển chè Thái Trung Xuân vẫn còn không ít khó khăn. Diện tích sản xuất còn hạn chế, số hộ tham gia chưa nhiều, quy mô còn nhỏ lẻ; sản phẩm chưa được đầu tư đồng bộ về bao bì, nhãn hiệu và thị trường tiêu thụ. Để giải quyết những khó khăn trên, xã Trung Hạ xác định việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ tạo thêm giá trị kinh tế, việc xây dựng chè Thái Trung Xuân trở thành sản phẩm OCOP sẽ góp phần bảo tồn nghề trồng, chế biến chè truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, tạo thêm sinh kế và góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Đa dạng sinh kế từ chăn nuôi

Cùng với phát triển cây chè, xã Trung Hạ đang chủ động triển khai các giải pháp khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và gắn với nhu cầu thị trường. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, xã Trung Hạ đã triển khai thực hiện: "Đề án ứng dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển chăn nuôi an toàn, giai đoạn 2026-2030”. Đến nay, trên địa bàn xã đã có hơn 80 hộ đăng ký tham gia các mô hình phát triển chăn nuôi. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chuồng trại, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước hình thành những mô hình có giá trị kinh tế.

Ở bản Din Lợi, mô hình nuôi hươu lấy nhung của gia đình anh Hà Văn Hòa đang cho thấy nhiều tiềm năng. Theo anh Hòa: “Để xây dựng mô hình, tôi đã phải chủ động tìm hiểu kiến thức, vào tỉnh Nghệ An tham quan, học tập thực tế về cách thức, quy trình kỹ thuật nuôi hươu, sau đó mạnh dạn vay vốn đầu tư mô hình từ cuối năm 2025. Nhờ tuân thủ quy trình chăm sóc, cùng điều kiện khí hậu phù hợp, đàn hươu với 20 con của gia đình đang phát triển tốt”.

Để khuyến khích người dân tham gia, xã Trung Hạ tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ, tập huấn kiến thức, tổ chức tham quan, học tập những mô hình hiệu quả. Địa phương vận động gia đình cán bộ, đảng viên, người có uy tín ở các bản tiên phong đi trước, làm trước để người dân học tập, làm theo. Từ việc phát huy cây trồng bản địa đến phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp, xã Trung Hạ đang từng bước tạo dựng sinh kế đa dạng cho người dân. Trong đó, việc gắn sản xuất với khoa học - kỹ thuật, thị trường và xây dựng thương hiệu sản phẩm được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị, tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Với định hướng trên, xã Trung Hạ tiếp tục huy động các nguồn lực, khuyến khích người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Đình Giang