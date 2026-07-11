Đa dạng các sản phẩm du lịch hè

Không chỉ là mùa của biển xanh, cát trắng và những chuyến nghỉ dưỡng, mùa hè năm nay, Thanh Hóa còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm với hàng loạt sản phẩm du lịch được làm mới, từ du lịch biển, văn hóa, tâm linh đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp. Đây cũng là hướng đi nhằm nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và từng bước khẳng định thương hiệu du lịch xứ Thanh.

Đông đảo du khách tắm biển Sầm Sơn. Ảnh: Hoàng Đông

Hè về, các khu, điểm du lịch biển trên địa bàn tỉnh như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa... đều đón lượng lớn khách du lịch ở cả trong và ngoài nước đến tham quan, tắm mát. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, các khu, điểm du lịch biển đã chủ động nâng cấp dịch vụ nhằm gia tăng sức hút và tiếp tục khẳng định vị thế du lịch biển là điểm đến hàng đầu. Nổi bật là tại biển Sầm Sơn, bên cạnh hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại đây còn đầu tư phát triển các sản phẩm trải nghiệm, không gian vui chơi giải trí, lễ hội cộng đồng và dịch vụ về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, Sầm Sơn còn có hệ thống các di tích, danh thắng nổi tiếng gắn liền với đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Bước vào mùa cao điểm du lịch hè cùng với việc trùng tu, chỉnh trang lại các di tích, quảng bá hình ảnh, xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối giữa các di tích với các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, Ban quản lý các di tích đã chủ động triển khai phương án nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm lưu niệm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách.

Ông Dương Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn, quản lý các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn phường, cho biết: "Tính từ đầu năm 2026 tới nay, các di tích như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành đã đón khoảng 24 nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm bái. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách trong mùa cao điểm du lịch hè, chúng tôi đã chỉnh trang lại cảnh quan di tích, tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường, chú trọng liên kết các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở cả trong và ngoài tỉnh theo hướng “một cung đường, đa trải nghiệm”.

Nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch biển Thanh Hóa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện và hấp dẫn, hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm du lịch biển trọng điểm khu vực Bắc Trung bộ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch biển năm 2026. Trong đó, sẽ tập trung xây dựng sản phẩm du lịch biển theo hướng thí điểm khai thác 2 tour du lịch gồm tour nội vùng Sầm Sơn: Đền Độc Cước - hòn Trống Mái- chùa Cô Tiên - Tượng đài con tàu Tập kết ra Bắc - Quảng trường biển - chợ Cột Đỏ. Tour nội tỉnh gồm 2 phương án, đó là: Sầm Sơn - Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ - Khu di tích Lam Kinh; Sầm Sơn- Bảo tàng tỉnh - Khu di tích Lam Kinh. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm du lịch mới cũng sẽ được tổ chức thí điểm như: không gian chợ hải sản với chủ đề “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”; không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ với chủ đề “Chạm nhịp sống làng chài” và không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm tại các khu du lịch biển...

Du khách trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp tại Làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trường).

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, mùa du lịch hè năm nay nhu cầu du khách trong nước có những thay đổi theo xu hướng tìm đến các khu, điểm du lịch có nhiều hoạt động trải nghiệm để vừa có thể nghỉ dưỡng lại vừa có thể tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại điểm đến. Từ nhu cầu đó, các khu, điểm du lịch có tài nguyên nổi bật về du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng, nông nghiệp... như Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông), làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trường), Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn)... đều đang đổi mới, bổ sung thêm các sản phẩm du lịch góp phần mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Điển hình tại làng du lịch Yên Trung thời gian qua đã phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Đến đây, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động như tham quan ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nơi còn lưu giữ nhiều vật dụng sinh hoạt truyền thống như bếp củi, chạn bát, cối đá, lu nước, sập, bộ tích chè xanh. Cùng với đó, du khách còn được tham quan nông trại nơi trồng các loại cây trái như ổi, cam, dưa lưới và tham gia các hoạt động nông nghiệp cùng người dân như bắt cá, mò cua, chèo thuyền... Chính những hoạt động gần gũi, thân thiện này đã trở thành “linh hồn” của sản phẩm du lịch, gây ấn tượng đặc biệt với du khách, nhất là du khách nước ngoài. Đây cũng là hướng đi bền vững khi vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo sinh kế mới cho người dân địa phương.

Mùa hè được xem là thời điểm “vàng” của hoạt động du lịch. Việc liên tục làm mới sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ góp phần gia tăng sức hút cho các điểm đến mà còn tạo nền tảng để du lịch Thanh Hóa phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt