Đa dạng các hoạt động hỗ trợ trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Từ ngày 17/10 đến 18/11/2025, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ, thu hút sự chung tay của toàn xã hội. Với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình năm nay tập trung chăm lo toàn diện cho người nghèo từ nhà ở, sinh kế đến y tế và giáo dục, góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Tính đến cuối tháng 10/2025, Quỹ “Vì người nghèo” trên cả nước đã vận động được hơn 4.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Cả nước chung tay vì người nghèo

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhằm huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2025, chương trình được triển khai trên toàn quốc, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” và các hoạt động hỗ trợ xây dựng trường học ở vùng biên giới, hải đảo.

Các nội dung trọng tâm của tháng cao điểm bao gồm: Vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”; Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”; Trao sinh kế như con giống, cây giống, công cụ sản xuất; Tặng học bổng, thiết bị học tập cho học sinh nghèo; Khám chữa bệnh miễn phí cho người yếu thế.

Tại lễ phát động toàn quốc, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Tháng cao điểm không chỉ là dịp quyên góp, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội và tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam.”

Theo tổng hợp từ Mặt trận Tổ quốc các địa phương, tính đến cuối tháng 10/2025, Quỹ “Vì người nghèo” trên cả nước đã vận động được hơn 4.000 tỷ đồng. Nhờ đó, gần 2.000 căn nhà “Đại đoàn kết” được xây mới hoặc sửa chữa, hàng trăm nghìn hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, chăm sóc y tế và học tập. Những con số này là minh chứng rõ ràng cho sự đồng lòng của toàn xã hội trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Hưởng ứng Tháng cao điểm, tất cả các địa phương đã triển khai các chương trình thiết thực nhằm hỗ trợ người nghèo một cách hiệu quả. Tại Hà Nội, chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức. Sự kiện đã vận động được hơn 60 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố, đồng thời trao kinh phí xây nhà và hỗ trợ sinh kế cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Nam và nhiều địa phương khác, các mô hình hỗ trợ sáng tạo cũng được triển khai đồng loạt. Những hoạt động như hỗ trợ chăn nuôi, mở rộng mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ, tạo việc làm cho người yếu thế, hay tổ chức khám chữa bệnh lưu động và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ở các tỉnh miền núi như Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Mặt trận các cấp tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, giúp đồng bào vùng cao cải thiện điều kiện sống và sản xuất. Những mô hình này không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững tại các khu vực khó khăn.

Đa dạng các hoạt động hỗ trợ người nghèo

Một điểm nổi bật trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay là việc nhiều địa phương không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn chú trọng đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hộ nghèo. Đây là cách làm mới, giúp người dân có thêm kỹ năng, tự tạo việc làm và từng bước thoát nghèo bền vững thay vì phụ thuộc vào hỗ trợ ngắn hạn.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu các cấp tăng cường giám sát quá trình phân bổ và sử dụng quỹ, đảm bảo minh bạch và công khai. Danh sách các hộ nghèo nhận hỗ trợ được niêm yết tại địa phương và đăng tải trên cổng thông tin của Mặt trận các cấp. Chính sự minh bạch này đã củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp khi tham gia đóng góp cho chương trình.

Thực tiễn cho thấy, mỗi căn nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng, mỗi mô hình sinh kế được hình thành đều là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của sự chung tay. Nhiều hộ nghèo, sau khi được hỗ trợ vốn và con giống, đã vươn lên thoát nghèo và trở thành những tấm gương điển hình trong cộng đồng. Không ít gia đình từ chỗ cần giúp đỡ đã trở thành những người “giúp người”, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” không chỉ là hoạt động vận động nguồn lực ngắn hạn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, nền tảng của một xã hội phát triển bền vững. Khi tinh thần sẻ chia được nuôi dưỡng thường xuyên, khi mỗi người dân đều ý thức rằng “giúp người khác cũng là giúp chính mình”, công cuộc giảm nghèo sẽ thực sự đi vào chiều sâu.

Kết quả của Tháng cao điểm không chỉ là những con số ủng hộ ấn tượng mà còn là niềm tin và sức lan tỏa của tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiến tới mục tiêu phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025 một lần nữa khẳng định rằng, khi toàn xã hội cùng chung tay, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Và quan trọng hơn cả, tinh thần đoàn kết, sẻ chia luôn là giá trị cốt lõi, là sức mạnh đưa đất nước tiến lên trên con đường phát triển bền vững./.

Theo TTXVN