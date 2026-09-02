Cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rời Quốc hội

Chỉ 6 tuần sau khi rời ghế Thủ tướng Anh, cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa thông báo sẽ từ chức nghị sĩ đại diện khu vực Holborn và St Pancras ở London, chấm dứt 11 năm hoạt động tại Quốc hội, trong đó có 6 năm lãnh đạo Công đảng.

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Cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rời Quốc hội. Ảnh: TIME.

Cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, đây là “thời điểm thích hợp” để chuyển giao nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề ngoại giao toàn cầu như quốc phòng, an ninh, thương mại và công nghệ trong một thế giới biến động nhanh chóng. Theo một đồng minh của ông Starmer, cựu thủ tướng Anh có thể muốn khép lại hoàn toàn vai trò trước đây và tránh trở thành yếu tố gây phân tâm đối với chính phủ mới.

Quyết định được đưa ra khoảng 6 tuần sau khi ông từ chức Thủ tướng Anh do mất sự ủng hộ của các nghị sĩ Công đảng cầm quyền. Việc ông Starmer rời Hạ viện sẽ dẫn tới một cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực bầu cử ở phía Bắc London mà ông đại diện từ năm 2015. Đây được xem là phép thử bầu cử đáng chú ý đầu tiên đối với ông Andy Burnham kể từ khi ông kế nhiệm ông Starmer làm thủ tướng hồi tháng 7.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, ông Starmer thắng cách biệt tại Holborn và St Pancras với 48,9% số phiếu. Tuy nhiên, cuộc bầu cử bổ sung sắp tới có thể cạnh tranh hơn khi Đảng Xanh đã cải thiện kết quả tại khu vực này trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5.

Việc ông Starmer rời Hạ viện sẽ dẫn tới một cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực bầu cử ở phía Bắc London. Đây được xem là phép thử bầu cử đáng chú ý đầu tiên đối với ông Andy Burnham kể từ khi ông kế nhiệm ông Starmer làm thủ tướng hồi tháng 7. Ảnh: The Times.

Đảng Xanh ngày 1/9 để ngỏ khả năng đưa lãnh đạo Zack Polanski ra tranh cử. Ông Polanski hiện là lãnh đạo duy nhất của một chính đảng lớn tại Anh chưa có ghế trong Hạ viện và từng bày tỏ mong muốn trở thành nghị sĩ đại diện cho London, nơi ông đã sinh sống hơn 20 năm.

Tuyên bố của ông Starmer lập tức vấp phải phản ứng từ phe đối lập. Chủ tịch Đảng Bảo thủ Kevin Hollinrake chỉ trích đây là hành động “đảo ngược cam kết” gây tốn kém ngân sách nhà nước từ cuộc bầu cử bổ sung, trong bối cảnh chính phủ mới của tân Thủ tướng Andy Burnham đang đối mặt với nhiều áp lực kinh tế.

Thanh Giang

Nguồn: The Guardian, Al Jazeera.