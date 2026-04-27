Cứu sống bệnh nhi ngừng tuần hoàn hô hấp

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Một trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhi 11 tuổi vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

Bệnh nhi tiếp tục được hồi sức thở máy, điều trị tích cực.

Bệnh nhi L.X.A.M., 11 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khi đột ngột mất ý thức khi đang học. Theo gia đình, trẻ xuất hiện khó thở, da tái nhợt, nhanh chóng rơi vào hôn mê. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Tại đây, các y, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, kiên trì ép tim ngoài lồng ngực trong gần 45 phút. Sau quá trình hồi sức tích cực, bệnh nhi có nhịp tim trở lại nhưng vẫn hôn mê sâu, được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, huy động nhân lực và trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu. Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng ý thức hôn mê, tăng trương lực cơ, đồng tử giãn phản xạ ánh sáng yếu, da tái, nhịp tim yếu, huyết áp thấp không đo được, toan chuyển hóa rất nặng, suy gan, suy thận. Ngay tức thì các bác sĩ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức tích cực chuyên sâu cho bệnh nhân như: hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch kết hợp trợ tim, lọc máu liên tục tục và đặc biệt là áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy (kiểm soát nhiệt độ theo đích – TTM ) nhằm bảo vệ não sau ngừng tuần hoàn.

Sau 4 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân đã được cai liệu pháp hạ thân nhiệt, kết thúc lọc máu liên tục. Tình trạng bệnh nhân có nhiều cải thiện, ý thức có thể gọi hỏi đáp ứng với lời nói, chức năng các cơ quan có tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân tiếp tục được hồi sức thở máy, điều trị tích cực hỗ trợ các cơ quan.

Thạc sĩ Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Thành công của ca bệnh là minh chứng cho vai trò quan trọng của cấp cứu ban đầu tại tuyến cơ sở, đặc biệt là kỹ năng hồi sinh tim phổi đúng và kịp thời, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến trong hệ thống y tế. Việc ứng dụng các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như kiểm soát thân nhiệt theo đích đã góp phần nâng cao cơ hội sống và giảm di chứng cho người bệnh. “Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định đến khả năng cứu sống và phục hồi của người bệnh” – bác sĩ Hưng khuyến cáo.

