Hơn 1.000 người dân Thanh Hóa được khám sàng lọc

Sáng 7/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tổ chức chương trình khám sức khỏe toàn dân “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” - CAREME, sàng lọc các bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí: TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); TS Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và đại diện đơn vị đồng hành.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Chương trình cũng là mô hình điểm trong triển khai khám sức khỏe toàn dân gắn với chuyển đổi số, đồng bộ dữ liệu sức khỏe người dân trên phạm vi cả nước.

TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh, chương trình CAREME có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức phòng bệnh và xây dựng thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thông qua hoạt động khám, tư vấn, xét nghiệm và sàng lọc, chương trình góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường cũng cho biết, cùng với việc đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ cho người dân, ngành y tế tỉnh đang tích cực triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe cá nhân xuyên suốt vòng đời cho mỗi người dân. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Khoảng 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe.

Theo Ban Tổ chức, khoảng 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh sẽ được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, xét nghiệm và sàng lọc các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch, bệnh thận mạn và các rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp. Đây là nhóm bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, diễn biến âm thầm nhưng để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, làm giảm chất lượng cuộc sống và gia tăng gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh cũng như xã hội.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao Giấy chứng nhận đồng hành cho đơn vị có đóng góp tích cực trong thực hiện chương trình.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao thiết bị y tế cho y tế cơ sở tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua chương trình, người dân được tiếp cận các dịch vụ khám, sàng lọc hiện đại, được tư vấn về lối sống lành mạnh và các biện pháp phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, dữ liệu sức khỏe thu thập được sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý sức khỏe cộng đồng, dự báo dịch tễ học và hoạch định chính sách y tế trong thời gian tới.

Chương trình cũng tiếp tục khẳng định sự chung tay của các cơ quan quản lý, đội ngũ thầy thuốc và các đơn vị đồng hành trong mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Ban Tổ chức trao quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức trao quà tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhằm động viên, chia sẻ với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tô Hà