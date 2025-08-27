Cuộc thi “Kỹ năng phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án dân sự”

Sáng 27/8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Kỹ năng phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án dân sự”.

Toàn cảnh buổi khai mạc cuộc thi.

Cuộc thi có sự tham gia của 228 thí sinh là phó viện trưởng, kiểm sát viên sơ cấp, công chức nghiệp vụ kiểm sát VKSND khu vực.

Thí sinh tham dự cuộc thi bằng hình thức viết, thời gian 180 phút, làm bài trên máy tính ở nơi làm việc, hết thời gian quy định các thí sinh gửi email bài thi về địa chỉ của ban tổ chức. Đề thi dựa trên cơ sở một bản án dân sự chưa có hiệu lực pháp luật, thí sinh nghiên cứu, kiểm sát bản án, phát hiện vi phạm, đề xuất xử lý.

Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Thế Kính phát biểu khai mạc cuộc thi.

Được biết, sau cuộc thi, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, kiểm sát viên trong phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án dân sự.

Các thí sinh tham gia làm bài thi.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, kiểm sát viên cũng như kịp thời phát hiện các nhân tố có năng lực để tập trung đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm; tạo điều kiện để các kiểm sát viên có cơ hội thể hiện năng lực, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xử lý tình huống trong phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát bản án dân sự.

Quốc Hương