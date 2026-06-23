Cuộc đua Priority Banking: MB được ghi nhận ở vị trí Top 1 Top-of-mind

Theo báo cáo tháng 6/2026 của Mibrand về thị trường ngân hàng ưu tiên tại Việt Nam cho thấy MB đang là cái tên dẫn đầu toàn diện ở cả hai hạng mục: Thương hiệu Priority và Sản phẩm vay vốn được khách hàng cao cấp nghĩ đến đầu tiên.

Xu hướng bùng nổ của phân khúc Priority Banking tại Việt Nam

Thị trường tài chính dành cho nhóm khách hàng cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mang tính bứt phá. Theo báo cáo từ McKinsey, quy mô tài sản tài chính cá nhân toàn thị trường có thể tiệm cận mốc 600 tỷ USD vào năm 2027, tăng vọt từ mức 363 tỷ USD ghi nhận năm 2022. Tốc độ tăng trưởng bình quân duy trì ở mức ấn tượng khoảng 11% mỗi năm.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của tầng lớp giàu và cận giàu đã tái định nghĩa lại khái niệm Priority Banking. Giờ đây, dịch vụ này không chỉ dừng lại ở những đặc quyền mang tính bề nổi như phòng giao dịch riêng, chính sách miễn phí hay quy trình chăm sóc chuyên biệt. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, chỉ số Top-of-mind (mức độ được khách hàng nhắc nhớ đầu tiên) đã trở thành một chỉ báo quan trọng nhất, phản ánh thực chất vị thế thương hiệu và khả năng hiện diện của ngân hàng trong tâm trí nhóm khách hàng có giá trị cao.

MB dẫn đầu chỉ số Top of Mind thương hiệu ngân hàng ưu tiên

Đối chiếu với xu hướng đó, khảo sát tháng 6/2026 của Mibrand ghi nhận MB đã đạt vị trí Top 1 về Top of Mind thương hiệu ngân hàng ưu tiên với tỷ lệ 19,5%. Theo sau trong nhóm dẫn đầu là Techcombank với 18,8% và Vietcombank với 14,9%. Ba cái tên còn lại trong nhóm Top 6 bao gồm VPBank, TPBank và BIDV, cho thấy cuộc đua mở rộng hiện diện đang mở rộng sang nhiều nhà băng có định vị dịch vụ khách hàng cao cấp rõ ràng.

Để đứng đầu về độ nhận diện, hình ảnh thương hiệu của MB đã được xây dựng một cách đồng bộ dựa trên các thuộc tính mà khách hàng ưu tiên đánh giá cao. Cụ thể, MB dẫn đầu và ghi nhận điểm số tích cực ở các tiêu chí: Uy tín (82,3%), Tận tâm trong chăm sóc khách hàng (63,0%) và An toàn bảo mật (68,3%). Đồng thời, nhà băng này cũng thuộc nhóm thương hiệu dẫn đầu về sự Đáng tin cậy khi giao dịch (61,7%) và tính Chuyên nghiệp (60,3%).

Chiến lược định vị của MB Priority tạo sự khác biệt bằng cách hướng thông điệp đến giá trị hạnh phúc, tình cảm gia đình và trải nghiệm sống trọn vẹn, thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố sang trọng xa xỉ. Các điểm chạm thương hiệu được triển khai đan xen giữa độ phủ đại chúng (chiến dịch ngoài trời tại các đô thị lớn) và chiều sâu trải nghiệm (đồng hành cùng KOLs phong cách sống, gắn kết các sự kiện văn hóa - thể thao lớn) để gia tăng sự hiện diện tự nhiên trong tâm trí khách hàng.

Khẳng định vị thế số 1 ở nhóm Sản phẩm Vay vốn Priority

Một điểm nhấn quan trọng khác trong báo cáo của Mibrand là vị thế của MB ở nhóm sản phẩm cấp vốn. MB tiếp tục giữ vị trí số 1 về Top of Mind ở nhóm sản phẩm vay vốn dành cho khách hàng ưu tiên với kết quả 23,7%, vượt qua các đối thủ Techcombank, Vietcombank, BIDV và VPBank.

Kết quả này phản ánh đúng thực tế nhu cầu thị trường, khi có đến 73,5% khách hàng cao cấp được khảo sát cho biết đã từng sử dụng hoặc tìm hiểu, nhận tư vấn về sản phẩm vay/cấp vốn dành riêng cho khách hàng ưu tiên trong vòng 12 tháng gần đây. Khi lựa chọn một khoản vay giá trị lớn, khách hàng Priority đặt trọng số rất cao vào uy tín, độ tin cậy và đặc biệt là tốc độ xét duyệt hồ sơ.

Để giải quyết bài toán này, MB đã đa dạng hóa danh mục tín dụng chuyên biệt cho phân khúc cao cấp:

MB PriLand: Hướng đến nhu cầu sở hữu, đầu tư bất động sản cao cấp với hạn mức lớn và phương án trả nợ linh hoạt.

MB PriFlexi: Dòng vốn vay linh hoạt phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng cá nhân, giáo dục, y tế.

Giải pháp cấp vốn sản xuất kinh doanh: Hỗ trợ dòng tiền nhanh chóng cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Nhận xét từ đại diện Mibrand

Ông Lại Tiến Mạnh – đại diện Mibrand nhận định: “Trong phân khúc khách hàng Priority, mức độ được nghĩ đến đầu tiên cho thấy sức mạnh hiện diện của thương hiệu. Bên cạnh đó, các thuộc tính như uy tín, tốc độ và sự linh hoạt cũng là những yếu tố quan trọng trong đánh giá của khách hàng. Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy sản phẩm Vay/Cấp vốn Priority đang trở thành một điểm chạm quan trọng, khi khách hàng cao cấp ngày càng cần các giải pháp tài chính riêng tư, linh hoạt và phù hợp với từng nhu cầu vốn. MB được ghi nhận tích cực ở các tiêu chí này, qua đó phản ánh hình ảnh thương hiệu tương đối toàn diện trong nhóm khách hàng cao cấp.”

Kết luận lại, việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đứng đầu cả hai hạng mục khảo sát quan trọng đã cho thấy cho năng lực thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu thực tế của phân khúc khách hàng ưu tiên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của nhà băng này.

Quang Trung