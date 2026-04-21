Cung cấp kịp thời thông tin về thiệt hại do thiên tai và đề xuất mức hỗ trợ

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp và cung cấp kịp thời thông tin về thiệt hại do thiên tai gây ra và đề xuất mức hỗ trợ cụ thể gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh để xem xét, hỗ trợ theo nhiệm vụ và thẩm quyền.

Sản suất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lớn.

Ngày 21/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai, lốc, sét và mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh (nhất là các xã, phường: Hoằng Giang, Thiệu Quang, Đông Tiến, Hàm Rồng, Pù Nhi, Trung Lý...) đã xảy ra một số trận lốc, sét và mưa đá làm gần 8.000 nhà ở bị ảnh hưởng/thiệt hại (chủ yếu là tốc/vỡ/thủng mái nhà, mức độ thiệt hại dưới 30%), một số tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại.

Dự báo tình hình thời tiết, thiên tai nhất là lốc, sét và mưa đá trong thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp và khó lường (lốc, sét và mưa đá tập trung chủ yếu trong giai đoạn chuyển mùa vào tháng 4, tháng 5). Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai, lốc, sét và mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai và tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là lốc, sét và mưa đá cho chính quyền và Nhân dân các địa phương biết để chủ động phòng tránh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, hướng dẫn cụ thể UBND các xã, phường các chính sách của Nhà nước về khắc phục hậu quả thiên tai và trình tự thủ tục thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổng hợp kịp thời, đầy đủ tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh và nhu cầu hỗ trợ sau mỗi đợt thiên tai. Trên cơ sở đó giải quyết theo hướng:

Đối với các thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: Có văn bản chi đạo, hướng dẫn địa phương chủ động giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ vượt quá khả năng và thẩm quyền giải quyết của địa phương:

Đối với các thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ về nông nghiệp: Chủ động chỉ đạo, giải quyết, hỗ trợ (giống, vật tư, hóa chất...). UBND các xã, phường ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền, sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

Đối với các thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ khác: Phân loại cụ thể và có văn bản đề xuất gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động xem xét, giải quyết theo nhiệm vụ và thẩm quyền.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp và cung cấp kịp thời thông tin về thiệt hại do thiên tai gây ra và đề xuất mức hỗ trợ cụ thể gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh để xem xét, hỗ trợ theo nhiệm vụ và thẩm quyền. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

UBND các xã, phường chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là lốc, sét và mưa đá cho Nhân dân biết để chủ động phòng tránh.

Khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ (dân quân tự vệ, công an xã, đoàn thanh niên,....) khắc phục thiệt hại do thiên tai, dông lốc, mưa đá gây ra trên địa bàn, nhất là thiệt hại về nhà ở, cơ sở giáo dục ngay sau mỗi đợt thiên tai.

Chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai theo các chính sách và quy định hiện hành; trường hợp vượt quá khả năng, có văn bản đề xuất nhu cầu hỗ trợ cụ thể báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được xem xét, giải quyết.

Các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan, theo nhiệm vụ và thẩm quyền, trên cơ sở văn bản đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết kịp thời đề nghị hỗ trợ của các địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được văn bản đề xuất.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình thiệt hại theo lĩnh vực được giao quản lý để chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo nhiệm vụ và thẩm quyền chỉ đạo các lực lượng trực thuộc, nhất là các lực lượng tại chỗ hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai, lốc, sét và mưa đá gây ra theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh quan tâm, xem xét hỗ trợ kịp thời các địa phương và Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống khi nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (nếu phù hợp quy định và đủ điều kiện).

NM (Nguồn: UBND tỉnh)