Cục Lâm nghiệp cảnh báo “cơn sốt” cây Kỳ Hải Nam nhập lậu

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khẳng định giống cây Kỳ Hải Nam chưa được công nhận tại Việt Nam, có dấu hiệu nhập lậu và tiềm ẩn nhiều hệ lụy nếu phát triển đại trà.

Cây giống Kỳ Hải Nam không rõ nguồn gốc hiện được bán công khai ở nhiều nhà vườn các tỉnh phía Bắc.

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, cây Kỳ Hải Nam được rao bán với giá từ 250 nghìn đến 1,5 triệu đồng mỗi cây giống. Người bán đưa ra viễn cảnh lợi nhuận lớn, thậm chí tính toán 1 ha có thể thu về hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng sau vài năm. Những lời quảng cáo này đã thu hút một bộ phận người dân quan tâm, trong đó có cả những hộ gia đình vội chặt bỏ cây trồng truyền thống để thay thế.

Trong văn bản hỏa tốc ký ngày 16/9 do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) gửi các địa phương, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khẳng định: cây Kỳ Hải Nam chưa được công nhận tại Việt Nam, chưa có hồ sơ pháp lý, chưa qua khảo nghiệm và có dấu hiệu nhập lậu qua đường tiểu ngạch. Nếu để phát triển tràn lan, loại cây này có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, tác động đến sinh kế nông dân và gây thiệt hại kinh tế do chưa được cơ quan chức năng chứng nhận.

Cục Lâm nghiệp yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện cơ sở, cá nhân sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp; kiểm tra chặt chẽ hồ sơ pháp lý của từng lô giống nhập khẩu; thu giữ và xử lý những giống cây chưa được công nhận hoặc có dấu hiệu ngoại lai.

Hội Trầm hương Việt Nam cũng cho biết, đến nay chưa có bất kỳ cơ quan khoa học nào khảo nghiệm hay cấp phép lưu hành giống cây Kỳ Hải Nam. Thông tin về nguồn gốc, giá trị kinh tế và khả năng tạo trầm của loại cây này vẫn còn thiếu cơ sở kiểm chứng.

Theo quy định tại Nghị định 27/2021/NĐ-CP và Thông tư 16/2025/TT-BNNMT, chỉ những giống cây đã được khảo nghiệm, công nhận mới đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh. Do đó, cây Kỳ Hải Nam hiện không có cơ sở pháp lý để lưu hành ở Việt Nam.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên tham khảo thông tin chính thống từ cơ quan chức năng trước khi đầu tư vào các loại cây trồng mới, tránh chạy theo phong trào để hạn chế rủi ro kinh tế và tác động môi trường lâu dài.

Theo VTV