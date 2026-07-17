Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Cục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh hàng nông sản xuất khẩu

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan ưu tiên thông quan trong ngày đối với hàng nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng xuất khẩu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Cục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh hàng nông sản xuất khẩu

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan ưu tiên thông quan trong ngày đối với hàng nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng xuất khẩu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Cục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh hàng nông sản xuất khẩu

Phương tiện chở nông sản ra vào khu vực bến bãi cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Ngày 16/7, Cục Hải quan đã có công văn gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thông quan đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu, đặc biệt là sầu riêng xuất khẩu tại cửa khẩu nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và hạn chế tình trạng ùn ứ.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hoá xuất khẩu là hàng nông, lâm, thuỷ sản tại địa bàn (kể cả ngoài giờ hành chính); bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ.

Đồng thời, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hoá, trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất gửi Cục Hải quan để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí địa điểm và tạo điều kiện cho việc bảo quản, phân loại hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian chờ xuất khẩu, tránh ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các Chi cục hải quan thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu hàng hóa là nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý, cung cấp thông tin, khuyến cáo kịp thời tới các doanh nghiệp xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn điều tiết giao thông cho xe ra vào không bị ùn tắc, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa.

Các Chi cục Hải quan khu vực cũng được yêu cầu thường xuyên trao đổi với Hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh giữa 2 bên, kịp thời thông báo cho các doanh nghiệp Việt Nam biết những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra của Hải quan Trung Quốc để nắm bắt thông tin và thực hiện đúng.

Đối với các lô hàng đã thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, trường hợp không đủ điều kiện để nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị tái nhập trở lại thì ưu tiên, tạo điều kiện để giải quyết nhanh chóng thủ tục tái nhập.

Cục Hải quan nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cuc-hai-quan-yeu-cau-thong-quan-nhanh-hang-nong-san-xuat-khau-post1124613.vnp

Từ khóa:

#Thông quan #Chi cục Hải quan #Doanh nghiệp Việt Nam #yêu cầu #Hỗ trợ doanh nghiệp #nông sản xuất khẩu #Thủy sản #Chất lượng #Sầu riêng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Vị thế cực tăng trưởng phía Nam

Vị thế cực tăng trưởng phía Nam

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với 336 dự án đầu tư, trong đó có 16 dự án trọng điểm đã đi vào hoạt động, tổng vốn khoảng 378.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 30.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm; cùng 25 dự án trọng điểm đang triển khai với tổng vốn hơn 71.600 tỷ đồng, KKTNS đang tiếp...
Mua bán tài khoản ngân hàng - “Cạm bẫy” đừng chủ quan

Mua bán tài khoản ngân hàng - “Cạm bẫy” đừng chủ quan

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Trước những lời mời gọi “kiếm tiền dễ dàng”, người dân cần hết sức tỉnh táo, bởi chỉ một quyết...
Nhiều địa phương chậm tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Nhiều địa phương chậm tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là công trình hạ tầng chiến lược quốc gia. Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Thanh Hóa đã triển khai đầu tư xây dựng 39 khu tái định cư trên địa bàn các xã, phường có dự án đi qua. Tuy...
20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng xứ Thanh

20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng xứ Thanh

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xứ Thanh đang vươn mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của khu vực và cả nước. Trong hành trình ấy, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các khu công nghiệp (KCN) giữ vai trò đầu tàu công nghiệp, là động lực tăng trưởng và thu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh