Công ty CP Cấp nước Thanh Hoá kỷ niệm 95 năm thành lập

Sáng 1/7, Công ty CP Cấp nước Thanh Hoá tổ chức kỷ niệm 95 năm thành lập (01/7/1931-01/7/2026). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động công ty qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và bức trướng của UBND tỉnh cho Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.

Ngày 1/7/1931, Nhà máy nước Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động với công suất 500 m3/ngày đêm tại núi Mật Sơn, đánh dấu sự ra đời của ngành cấp nước Thanh Hóa.

Trải qua gần một thế kỷ phát triển, từ một nhà máy nhỏ phục vụ khu vực nội thị, đến nay Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã trở thành doanh nghiệp cấp nước chủ lực của tỉnh, phục vụ hơn 260 nghìn khách hàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của trên 1,1 triệu người dân tại 45 phường, xã, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Năm 2016, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần, mở ra giai đoạn phát triển mới với tư duy quản trị hiện đại. Giai đoạn 2016-2026 cũng là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử đơn vị. Công ty đã tập trung hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế doanh nghiệp cấp nước hàng đầu của tỉnh.

Nếu năm 2020 sản lượng nước tiêu thụ đạt trên 33 triệu m3 thì đến năm 2025 đạt hơn 44 triệu m3, tăng 36,6%; doanh thu đạt khoảng 475 tỷ đồng, tăng gần 30%; số lượng khách hàng tăng gấp đôi so với 10 năm trước; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 13,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 33% so với năm 2020.

Hiện công ty có vốn điều lệ gần 330 tỷ đồng, hơn 860 cán bộ, người lao động và 18 chi nhánh trực thuộc.

Ông Lê Thế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Thanh Hoá trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cùng với phát triển sản xuất, công ty luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo đời sống người lao động.

Những nỗ lực đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Phát huy kết quả đạt được, công ty tiếp tục đoàn kết, giữ vững vị thế doanh nghiệp cấp nước chủ lực của tỉnh, phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp cấp nước tiêu biểu của cả nước.

Mục tiêu của công ty đến năm 2030 nâng tổng công suất cấp nước lên khoảng 250.000 m3/ngày đêm, phục vụ khoảng 330.000 khách hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đạt được trong 95 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí đề nghị, công ty tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo nhu cầu phát triển, xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn gắn với quy hoạch tỉnh, bảo đảm hạ tầng cấp nước đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng hệ thống cấp nước thông minh và quản trị doanh nghiệp trên nền tảng số; phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững; tăng cường bảo vệ nguồn nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới, bản lĩnh vững vàng; xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, trách nhiệm; không ngừng nâng cao chất lượng nước và chất lượng dịch vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với vai trò là doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, công ty cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong ngành cấp nước của tỉnh; nâng cao năng lực quản trị theo hướng hiện đại, thông minh, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản Nhà nước; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vừa thực hiện tốt trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ: Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hoá “Tự hào truyền thống - Khát vọng vươn xa - Phát triển bền vững” tặng Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.

Cẩm Tú