Công nhân giỏi, năng suất cao, góp sức hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và hưởng ứng phong trào thi đua “Thúc đẩy tăng trưởng hai con số, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030” do UBND tỉnh phát động tại Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 8/6/2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa xác định: đóng góp thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với sự phát triển của tỉnh phải bắt đầu từ việc khơi dậy trí tuệ, tay nghề, trách nhiệm và sức sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động.

Trên tinh thần đó, phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được Công đoàn Thanh Hóa cụ thể hóa bằng những hoạt động phù hợp với từng doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất và vị trí việc làm; lấy sự tiến bộ về tay nghề, năng suất, chất lượng, an toàn và thu nhập của người lao động làm thước đo hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nhấn nút phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031. Ảnh: Thanh Huê

Đưa thi đua vào từng dây chuyền sản xuất

Thanh Hóa có lực lượng công nhân đông, làm việc trong nhiều ngành nghề và loại hình doanh nghiệp với điều kiện sản xuất khác nhau. Nếu triển khai phong trào theo một khuôn mẫu chung, tách rời nhiệm vụ chuyên môn thì khó thu hút người lao động và chưa tạo được sự đồng thuận của doanh nghiệp.

Vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh định hướng các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn nội dung, hình thức thi đua phù hợp với đặc thù sản xuất. Có doanh nghiệp tổ chức thi đua theo cá nhân; có nơi tổ chức theo tổ, nhóm, công đoạn hoặc chuyền sản xuất. Kết quả được đánh giá bằng những tiêu chí cụ thể như tay nghề, tốc độ thao tác, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ hàng lỗi, ý thức an toàn, tác phong công nghiệp, khả năng phối hợp và sáng kiến cải tiến.

Đến nay, 123 công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội thi, thu hút hơn 7.000 đoàn viên, người lao động tham gia. Các hội thi đã tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay tại nơi làm việc, được doanh nghiệp đồng tình, phối hợp và người lao động tích cực hưởng ứng.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam động viên công nhân lao động tham dự hội thi tay nghề giỏi. Ảnh: Thanh Huê

Hội thi tay nghề giỏi tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là một cách làm tiêu biểu. Sáng 10/9/2026, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức hội thi với 8 đội đến từ 8 chuyền sản xuất, cùng sự tham gia của gần 2.000 công nhân lao động tại xưởng 2.

Điểm sáng tạo là công đoàn công ty không chỉ lựa chọn một số công nhân có tay nghề cao làm đại diện. Toàn bộ người lao động trong từng chuyền đều được tham gia; sản phẩm dự thi được xác định là kết quả chung của cả chuyền.

Cách tổ chức này phù hợp với đặc điểm sản xuất theo dây chuyền, nơi chất lượng sản phẩm cuối cùng phụ thuộc vào tay nghề, trách nhiệm và sự phối hợp của từng công đoạn. Người có tay nghề tốt phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp; mỗi công nhân phải hoàn thành tốt phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm đối với kết quả của tập thể.

Hội thi vì thế không chỉ đánh giá sự khéo léo của từng cá nhân mà còn đánh giá khả năng tổ chức sản xuất, ý thức kỷ luật và tinh thần phối hợp của cả chuyền.

Kết quả, chuyền đoạt giải nhất đã tạo ra sản phẩm bảo đảm chất lượng, với năng suất đạt trên 150% định mức thường xuyên được giao; đồng thời, tỷ lệ hàng lỗi thấp hơn trên 3% so với tỷ lệ bình quân trong sản xuất thường xuyên.

Những kết quả này cho thấy phong trào thi đua không chỉ tạo khí thế mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm hàng lỗi, tiết kiệm nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

Gắn thành tích thi đua với quyền lợi người lao động

Điểm có ý nghĩa đặc biệt trong cách tổ chức tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là kết quả hội thi được gắn với việc ghi nhận và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Tại lễ bế mạc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã trao 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 2 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Không dừng lại ở phần thưởng của hội thi, kết quả tham gia, cùng với kết quả thực hiện công việc trong tháng, được doanh nghiệp xem xét làm căn cứ đánh giá, xếp loại người lao động. Người lao động xếp loại A được thưởng 350 nghìn đồng, loại B được thưởng 250 nghìn đồng và loại C được thưởng 200 nghìn đồng. Kết quả xếp loại hằng tháng được tích lũy, theo dõi, làm một trong những căn cứ để doanh nghiệp xem xét nâng bậc lương.

Cách làm này phù hợp với mong muốn chính đáng của người lao động: được tham gia, được đánh giá công khai, được ghi nhận đúng năng lực và được hưởng lợi từ kết quả lao động của mình.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải Hội thi tay nghề giỏi trong công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam. Ảnh: Thanh Huê

Khi thành tích thi đua gắn với tiền thưởng, nâng bậc lương và cơ hội phát triển nghề nghiệp, phong trào sẽ không còn là một đợt vận động mang tính thời điểm mà trở thành động lực để người lao động tự giác học tập, rèn luyện tay nghề và nâng cao trách nhiệm với công việc.

Từ thực tiễn này, các công đoàn cơ sở cần tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp xây dựng tiêu chí đánh giá tay nghề rõ ràng, minh bạch; gắn luyện tay nghề, thi thợ giỏi và sáng kiến cải tiến với đào tạo, công nhận trình độ nghề, tiền lương, tiền thưởng, nâng bậc và cơ hội thăng tiến của người lao động.

Đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giá trị cụ thể

Đồng hành cùng doanh nghiệp không có nghĩa là chỉ vận động công nhân làm việc nhiều hơn. Tổ chức Công đoàn phải cùng doanh nghiệp hướng tới tổ chức lao động khoa học hơn, nâng cao tay nghề, giảm sản phẩm lỗi, bảo đảm an toàn, tiết kiệm nguyên vật liệu và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Bảo vệ người lao động cũng không chỉ bắt đầu khi tranh chấp phát sinh. Sự bảo vệ căn cơ và bền vững là giúp người lao động có việc làm ổn định, có kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với công nghệ mới, được làm việc trong môi trường an toàn và được thụ hưởng xứng đáng từ những giá trị do mình tạo ra.

Với lợi thế gần gũi và hiện diện trực tiếp tại nơi làm việc, Công đoàn có điều kiện nắm bắt năng lực, tâm tư và nguyện vọng của người lao động; đồng thời tập hợp sáng kiến, đề xuất với doanh nghiệp những giải pháp cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng cơ chế chia sẻ thành quả tăng năng suất hợp lý.

Khi người lao động nhìn thấy sự cố gắng của mình được tôn trọng và ghi nhận, họ sẽ thêm trách nhiệm, sáng tạo và gắn bó. Khi doanh nghiệp nhìn thấy hiệu quả cụ thể từ hoạt động công đoàn, doanh nghiệp sẽ đồng thuận, phối hợp và tạo điều kiện để phong trào phát triển bền vững.

Đó chính là điểm gặp nhau giữa lợi ích của người lao động, sự phát triển của doanh nghiệp và nhiệm vụ tăng trưởng của địa phương.

Lan tỏa hình ảnh Công nhân giỏi xứ Thanh

Dự kiến trong hai ngày 3 và 4/10/2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi “Công nhân giỏi xứ Thanh” năm 2026. Đây là bước phát triển tiếp theo từ phong trào và các hội thi tại cơ sở, đồng thời là dịp phát hiện, tôn vinh những công nhân giỏi, thợ giỏi và lan tỏa những mô hình, thao tác, cách tổ chức sản xuất hiệu quả.

Hội thi được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026). Đây không chỉ là hoạt động chào mừng một dấu mốc lịch sử mà còn thể hiện trách nhiệm của Công đoàn Thanh Hóa trước yêu cầu phát triển mới của tỉnh.

Qua phong trào và hội thi, tổ chức Công đoàn hướng tới xây dựng hình ảnh người công nhân xứ Thanh thời kỳ mới: giỏi nghề, vững kỹ năng, nghiêm kỷ luật, giàu sáng kiến, có khát vọng vươn lên và có trách nhiệm với doanh nghiệp, quê hương.

Mỗi hoạt động thi đua phải được đánh giá bằng kết quả cụ thể: người lao động được nâng cao thêm kỹ năng gì; năng suất, chất lượng chuyển biến ra sao; tỷ lệ hàng lỗi giảm như thế nào; có bao nhiêu sáng kiến được áp dụng; điều kiện làm việc được cải thiện đến đâu và thu nhập của người lao động được nâng lên như thế nào.

Sáng 4/9, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026).

Từ 123 hội thi tại công đoàn cơ sở với hơn 7.000 đoàn viên, người lao động tham gia, phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” đang được Công đoàn Thanh Hóa cụ thể hóa bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo và sát với thực tiễn sản xuất.

Khi công nhân giỏi nghề hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Khi thành quả tăng năng suất được ghi nhận, chia sẻ hợp lý thông qua tiền lương, tiền thưởng, nâng bậc và phúc lợi, người lao động sẽ thêm gắn bó, trách nhiệm và chủ động sáng tạo.

Khơi dậy và phát huy nguồn lực từ đội ngũ công nhân chính là cách Công đoàn Thanh Hóa thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp và góp sức hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng của tỉnh.

Lương Trọng Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa