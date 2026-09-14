Một nếp sống văn minh đang hình thành

Việc quy định cụ thể thời gian thu gom rác sinh hoạt đang giúp người dân phường Hạc Thành chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ thuận tiện cho việc bỏ rác đúng thời điểm, cách làm này còn góp phần hạn chế mùi hôi, giữ gìn cảnh quan và từng bước hình thành nếp sống văn minh trên địa bàn.

Có giờ thu gom, người dân thêm thuận tiện

Khoảng 19 giờ, người dân trên các tuyến phố của phường Hạc Thành chủ động đưa rác sinh hoạt bỏ vào thùng chứa đúng quy định. Khung giờ thu gom được xác định cụ thể giúp mỗi gia đình dễ dàng sắp xếp việc xử lý rác, không phải để rác trước cửa hoặc tại khu vực công cộng quá lâu. Khi người dân thực hiện đúng thời gian, đúng cách, việc thu gom, vận chuyển của lực lượng vệ sinh môi trường cũng thuận lợi hơn, góp phần giữ cho đường phố sạch, gọn.

Rác sinh hoạt được thu gom trong khung giờ quy định, góp phần hạn chế rác tồn lưu trên các tuyến phố.

Với nhiều người, đây là thay đổi không lớn trong sinh hoạt, nhưng lại mang đến những tiện ích khá rõ rệt.

Chị Trần Thị Tâm, người dân phường Hạc Thành, chia sẻ: “Từ khi có thông báo cụ thể về giờ thu gom, gia đình tôi chủ động hơn. Buổi tối gom rác xong thì khoảng 19 giờ mang ra là vừa, không phải để trước cửa hay ngoài đường từ chiều. Như vậy cũng đỡ mùi, nhà cửa sạch sẽ hơn”.

Thực tế, việc quy định thời gian thu gom không chỉ giúp tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường khoa học hơn mà còn tạo thuận lợi cho chính người dân. Thay vì phải lựa chọn một thời điểm bất kỳ để đưa rác ra ngoài, mỗi gia đình có thể chủ động thu gom, lưu giữ rác trong nhà và đưa ra đúng khung giờ.

Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác sinh hoạt vào buổi tối.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với rác thải sinh hoạt hằng ngày. Trong điều kiện thời tiết thất thường, việc túi rác được để ngoài đường hoặc trước cửa nhà trong thời gian dài có thể phát sinh mùi, thu hút ruồi muỗi, ảnh hưởng đến không gian sống. Khi thời gian thu gom được xác định rõ, khoảng thời gian rác lưu lại tại các điểm công cộng cũng được hạn chế.

“Trước đây mình cứ tiện lúc nào thì mang rác ra lúc đó. Bây giờ biết rõ giờ thu gom nên gia đình tôi cứ gần đến giờ thì mang xuống. Tôi thấy như vậy sạch sẽ hơn, nhất là những hôm trời nóng, rác để lâu rất dễ có mùi”, anh Lê Quang Huy, ở phường Hạc Thành cho biết.

Không chỉ thuận tiện, việc quy định giờ thu gom còn giúp người dân hình thành thói quen chủ động trong việc xử lý rác thải. Từ một yêu cầu mang tính tổ chức, khung giờ thu gom dần trở thành một phần trong nếp sinh hoạt của mỗi gia đình.

Cải thiện chất lượng không gian sống

Người dân được khuyến cáo sử dụng thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy; đặt rác đúng thời gian, đúng địa điểm và thực hiện phân loại để thuận lợi cho việc thu gom, xử lý. Các loại thùng xốp, túi ni lông và vật chứa không phù hợp với quy định được khuyến cáo không sử dụng.

Đây là những việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có tác động trực tiếp đến chất lượng không gian sống.

Bà Phạm Thanh Vân, ở phường Hạc Thành, cho biết: “Tôi thấy có quy định rõ ràng như thế này rất tốt. Người dân biết giờ nào đổ rác, để ở đâu, dùng dụng cụ thế nào thì cứ thế mà thực hiện. Đường phố cũng sạch hơn, trước cửa nhà mình cũng không bị để rác lâu”.

Người dân sử dụng thùng chứa có nắp đậy để bảo đảm vệ sinh, hạn chế mùi và phát tán rác thải.

Khi thời gian thu gom được quy định công khai, mỗi hộ gia đình có thể sắp xếp việc đưa rác ra khỏi nhà phù hợp với sinh hoạt của mình. Rác được đưa ra đúng thời điểm, việc thu gom diễn ra thuận lợi, đồng thời hạn chế việc các túi rác xuất hiện kéo dài trên vỉa hè, lòng đường.

Giữ gìn vệ sinh môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn. Việc một gia đình chủ động gom rác, một người dân đưa rác ra đúng giờ, một chiếc thùng có nắp được sử dụng thay cho vật chứa tạm bợ... đều góp phần tạo nên diện mạo chung của khu dân cư.

Rác được vứt đúng cách, đúng chỗ không chỉ giúp việc thu gom thuận lợi, mà còn giúp hạn chế mùi hôi, giữ đường phố sạch sẽ và trả lại sự thông thoáng cho không gian chung.

Vệ sinh đô thị vì thế không chỉ là câu chuyện của hoạt động thu gom. Đó còn là câu chuyện về sự phối hợp giữa công tác quản lý và ý thức của cộng đồng. Khi lịch thu gom rõ ràng, người dân chủ động thực hiện; khi mỗi gia đình cùng giữ gìn, những tuyến phố sẽ thêm sạch đẹp.

Một quy định đi vào đời sống không nằm ở việc được ban hành, mà ở chỗ người dân thấy thuận tiện, thiết thực và sẵn sàng thực hiện. Với phường Hạc Thành, từ những khung giờ thu gom cụ thể, một nếp sống văn minh đang được hình thành từ chính những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình.

Nam Phương