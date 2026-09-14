Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều tối 14/9 đến chiều tối 16/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có công văn số 52/BCĐ-BNNMT ngày 14/9/2026 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, sáng 14/9. Ảnh Phong Sắc

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 13/9/2026 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.

Trong đó, các đơn vị, địa phương phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các lực lượng xung kích được yêu cầu kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Các địa phương, đơn vị cũng kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình đang thi công, hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đối với công tác đê điều, kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, những vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang. Tăng cường kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố, tình huống ngay từ giờ đầu.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-18 độ Vĩ Bắc nâng trục dần lên phía Bắc, từ chiều tối 14/9 đến chiều tối 16/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, có nơi trên 200 mm; riêng khu vực vùng núi phía Tây Bắc từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 100 mm/3 giờ. Đêm 16/9 và ngày 17/9, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

LP