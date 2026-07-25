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Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Hồng Ngọc
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã (phường Hàm Rồng).

Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã (phường Hàm Rồng).

Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp, doanh nhân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng dâng hương tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã.

Trước anh linh của các anh, các chị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nguyện đoàn kết, đồng lòng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Mỗi doanh nhân sẽ là một người lính thời bình, người chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và cộng đồng xã hội.

Hồng Ngọc

Từ khóa:

#Hiệp hội Doanh nghiệp #Cộng đồng doanh nghiệp #Thanh hóa #Dâng hương #các Anh hùng liệt sĩ #Hàm Rồng #Sông Mã #Thương binh #Tri ân #Hy sinh

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