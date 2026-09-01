Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu: Điểm tựa vững chắc của người lao động

Xác định người lao động (NLĐ) là tài sản quý giá của doanh nghiệp, Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Đồng thời, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai nhiều giải pháp thiết thực, góp phần bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống và tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đại diện Công đoàn phường Hạc Thành, Công ty TNHH MTV Sông Chu trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Là đơn vị quản lý khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho gần 133.000ha đất canh tác từ đồng bằng đến miền núi xứ Thanh, điều kiện làm việc của NLĐ Công ty TNHH MTV Sông Chu thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, mưa lũ và nắng hạn khắc nghiệt. Thấu hiểu những vất vả đó, công đoàn công ty đã phát huy tối đa vai trò cầu nối, phối hợp với ban giám đốc tổ chức hiệu quả hội nghị NLĐ định kỳ, duy trì nền nếp đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Mọi chính sách về tiền lương, thưởng và bình xét thi đua đều được công khai, minh bạch, đảm bảo quyền làm chủ của NLĐ.

Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, NLĐ không ngừng được nâng cao. Công ty đã điều chỉnh mức ăn ca lên 35.000 đồng/suất, đảm bảo đầy đủ lương tháng thứ 13, các khoản phụ cấp và tiền thưởng vào dịp lễ, tết. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, công ty chú trọng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đạt chuẩn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là khám chuyên khoa cho lao động nữ. Các hoạt động thăm hỏi, hiếu hỷ luôn được duy trì kịp thời, chu đáo.

Dấu ấn nổi bật của tổ chức công đoàn là chuỗi hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua các chương trình thường niên như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, các cấp công đoàn đã trao tặng hàng trăm suất quà động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và công nhân trực tại các công trình, trạm bơm vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, công đoàn đã chủ động phối hợp đề xuất công đoàn cấp trên hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20 “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, giúp NLĐ an cư lạc nghiệp. Hằng năm, công đoàn tổ chức cho hàng trăm lượt cán bộ, công nhân tiêu biểu đi tham quan, nghỉ dưỡng.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu còn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, khơi dậy tinh thần thi đua lao động hăng say trong tập thể NLĐ. Các phong trào thi đua trọng tâm như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”... được phát động sôi nổi ở tất cả các chi nhánh, các cụm, tổ sản xuất. Qua đó, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã ra đời và áp dụng vào thực tiễn, giúp tiết kiệm chi phí vận hành máy bơm, nâng cao hiệu quả điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp.

Ông Trần Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu, nhấn mạnh: “Trước tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu hiện đại hóa ngành thủy lợi, Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tạo điểm tựa vững chắc để mỗi cán bộ, NLĐ yên tâm bám máy, bám công trình, vận hành an toàn hệ thống thủy nông, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Bài và ảnh: Thanh Huê