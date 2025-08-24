Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về ứng phó với bão số 5

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND, ngày 24/8/2025 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

Các lực lượng đang tích cực hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão sông Lý. (Ảnh: Lê Hợi)

Công điện gửi Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh; Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa; Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, CP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, CP cấp nước Thanh Hóa và chủ đầu tư các công trình thủy điện.

Theo nội dung công điện, cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 25 km/h) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung bộ nước ta.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620km, cách Hà Tĩnh 600km về phía Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực tỉnh Thanh Hóa từ đêm 24/8 đến 27/8 sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam từ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Thực hiện Công điện số 143/CĐ-TTg, ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025; để chủ động ứng phó thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, CP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, CP cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 12/CĐ-UBND, ngày 23/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2025 và Công điện số 01/CĐ-PTDS, ngày 23/8/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc cấm biển để ứng phó với bão số 5 năm 2025.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

Tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú). Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Huy động lực lượng (quân đội, công an, biên phòng, thanh niên...) hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,...); triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, mưa lũ, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

Sẵn sàng triển khai phương án tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung.

Tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở, ách tắc... kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các vị trí nguy hiểm, có phương án đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Chủ trì, phối hợp với ngành công thương và các đơn vị liên quan chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ.

Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng và các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ở nơi neo đậu tránh trú bão.

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. - Kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ, chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có yêu cầu của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và lực lượng công an cấp xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có yêu cầu của địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa và các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, chủ động hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông (cây đổ, sạt trượt, bồi lấp, ngập nước...) đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất; tổ chức khơi thông cống, rãnh để đảm bảo thoát nước; phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, lắp dựng barie, rào chắn, biển cảnh báo ở những vị trí bị đường bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở ách tắc giao thông,... kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi chưa đảm bảo an toàn.

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có giải pháp bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông để bảo đảm thông tin liên lạc được liên tục, thông suốt giữa trung ương với cấp tỉnh và cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc ngay khi bão, mưa lũ xảy ra.

Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc khai giảng, học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, lễ hội.

Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão số 5, mưa lũ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

Chánh Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng tham mưu điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

