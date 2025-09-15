Xã Quảng Ninh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã

Sáng 15/9, Đảng bộ xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu và đảng viên tham dự hội nghị.

Xã Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất của 3 xã thuộc huyện Quảng Xương cũ gồm: Quảng Ninh, Quảng Nhân và Quảng Hải với diện tích tự nhiên 17,09 km2, dân số trên 26 nghìn người; Đảng bộ có 35 tổ chức Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Quảng Ninh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về xây dựng phương thức làm việc mới, khoa học, hiệu lực, hiệu quả, trong hệ thống chính trị xã Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã xác định mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 Quảng Ninh trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Toàn cảnh hội nghị.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Quảng Ninh thống nhất thực hiện 24 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5%/năm; hàng năm kết nạp mới từ 32 đảng viên trở lên.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, làm cơ sở để triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã trong nhiệm kỳ mới.

Các tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Quảng Ninh tặng Giấy khen.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Quảng Ninh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cập nhật thông tin căn cước công dân của đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu 3.0; công tác cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Thanh Huê