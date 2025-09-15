Phát động tháng cao điểm học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy

Sáng 15/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa phối hợp với một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức lễ phát động tháng cao điểm học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm học 2025-2026.

Sở GD&ĐT đã trực tiếp chỉ đạo điểm tổ chức lễ phát động tại Trường THPT Cẩm Thủy 3.

Các đại biểu dự lễ phát động

Lễ phát động triển khai tháng cao điểm học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm học 2025-2026, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, trong phòng, chống và kiểm soát, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, mại dâm xâm nhập học đường.

Học sinh trường THPT Cẩm Thủy 3 dự lễ phát động.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hiểu rõ về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng. Qua đó, nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma túy...

Đại diện Sở GD&ĐT phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường phải chủ động lồng ghép kiến thức về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, và tệ nạn xã hội vào chương trình giảng dạy chính khóa, đặc biệt là các môn học liên quan như Giáo dục công dân, Sinh học và Địa lý. 100% học sinh và cán bộ giáo viên phải được trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và các tệ nạn khác.

Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hội thảo chuyên đề, thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm cho học sinh và giáo viên. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên hiểu rõ về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ mỹ, các loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam), từ đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng.

Các trường học cần chủ động xây dựng đường dây nóng và hòm thư tố giác để tiếp nhận thông tin về các hành vi liên quan đến tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội. Các thông tin này phải được xử lý kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. Cùng với đó, cần phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, chính quyền địa phương để tăng cường công tác phòng ngừa và phát hiện tội phạm ma túy, mại dâm trong học đường...

Ngành giáo dục Thanh Hóa cam kết sẽ thực hiện triệt để mọi chỉ đạo, yêu cầu từ Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tội phạm. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an, và các tổ chức để đảm bảo môi trường giáo dục của tỉnh an toàn và lành mạnh.

Học sinh Trường THPT Cẩm Thủy 3 ký cam kết kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy học đường, vì một tương lai tươi đẹp và an toàn tại buổi lễ.

Ngay sau lễ phát động, Trường THPT Cẩm Thủy 3 đã tổ chức cho toàn thể học sinh trong nhà trường ký cam kết kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy học đường, vì một tương lai tươi đẹp và an toàn.

Nguyễn Đạt