Sản lượng điện sản xuất của Nhà máy thủy điện Trung Sơn đã đạt 70% kế hoạch năm

Đoàn công tác của Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) vừa tiến hành giám sát chuyên đề tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo).

Đồng chí Vũ Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo báo cáo tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy TSHPCo đã báo cáo toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, đơn vị đã ban hành đồng bộ quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát; kiện toàn các Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chuyển đổi số.

Đại diện EVNGENCO2 phát biểu tại buổi giám sát.

Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy TSHPCo trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện các mục tiêu sản xuất - kinh doanh bền vững; bổ sung nhân sự còn thiếu, tổ chức quán triệt chương trình hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Trong tháng 8/2025, Thủy điện Trung Sơn đã sản xuất 190,8 triệu kWh, đạt 103% kế hoạch và tăng 2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện nhà máy sản xuất đạt hơn 656 triệu kWh, bằng 70% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng đều vượt mức kế hoạch: Hệ số khả dụng đạt 99,6% trong tháng, không có sự cố hay tai nạn lao động. Doanh thu sản xuất điện tháng 8 đạt gần 157 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt hơn 581 tỷ đồng.

Trong công tác sửa chữa lớn, nhiều gói thầu đã được hoàn thành quyết toán, một số hạng mục đang triển khai theo đúng tiến độ. Công ty cũng tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn hồ đập, chủ động phát tối đa để tận dụng điều kiện thủy văn thuận lợi, đồng thời tham gia thị trường điện tuân thủ quy định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống.

Trong tháng 9, TSHPCo đặt kế hoạch sản xuất 169 triệu kWh, tiếp tục duy trì độ sẵn sàng của các tổ máy, bảo đảm vận hành ổn định và hiệu quả.

Trung Sinh (CTV)