Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất tại thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 14/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đồi đất tại thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2025 và mưa lớn sau bão, trên địa bàn xã Vạn Xuân đã xảy ra thiệt hại về nhà ở và cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại đồi đất thôn Lùm Nưa xuất hiện 4 vết nứt lớn, trong đó vết nứt dài nhất khoảng 130m, vết nứt rộng nhất khoảng 0,8m, thân đất bị sụt lún khoảng 50cm, khoảng cách gần nhất từ vết nứt đến khu dân cư khoảng 28m; sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 06 hộ/19 nhân khẩu sinh sống sát chân đồi (trong đó có 02 nhà phần nền khu nhà bếp, nhà vệ sinh đã bị phồng vỡ gạch).

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 năm 2025 và mưa lớn sau bão, khu vực nêu trên tiếp tục bị sạt lở, sụt lún đất xuống nhà các hộ dân, các vết nứt cũ mở rộng hơn so với thời điểm sau bão số 3 và xuất hiện thêm các vết nứt mới phía trên các vết nứt cũ gây ảnh hưởng thêm 02 hộ dân có nguy cơ mất an toàn. Hiện tại, UBND xã Vạn Xuân đã tổ chức di dời khẩn cấp 08 hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở đất nêu trên, các hộ hiện đang phải sinh sống ở lán tạm và ở nhờ nhà người thân; lán tạm hiện đã bị hư hỏng một phần do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Các biện pháp khẩn cấp cần triển khai thực hiện ngay để đảm bảo an toàn cho người và tài sản

1.Giao UBND xã Vạn Xuân:

- Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

- Khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân phải di dời khẩn cấp sửa chữa lại lán trại tạm, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo. Tuyệt đối không để cho các hộ dân quay trở lại nhà cũ khi chưa đảm bảo an toàn.

- Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

2.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài

1.Giao UBND xã Vạn Xuân tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và chủ động triển khai trình tự, thủ tục theo thẩm quyền để xử lý sạt lở đồi đất tại thôn Lùm Nưa, đảm bảo ổn định, an toàn lâu dài theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

2.Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết theo thẩm quyền những nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể UBND xã Vạn Xuân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này khi nhận được đề nghị, đảm bảo theo đúng quy định với thời gian nhanh nhất.

LP