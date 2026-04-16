Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4-01/5 năm 2026.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân, hoạt động vận tải thông suốt, an toàn trong bối cảnh thị trường nhiên liệu (xăng, dầu) tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp và có tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải của các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai tăng cường tăng cường vận tải, siết an toàn giao thông, kiểm soát giá vé dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 (âm lịch), từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4/2026 và kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2026; phân công đầu mối, bố trí nguồn lực để tổ chức trực theo chế độ 24/7; báo cáo tình hình thực hiện trong 07 ngày nghỉ đến Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (trong đó báo cáo nhanh gửi trước 14 giờ 30 phút hằng ngày; báo cáo tổng hợp 07 ngày nghỉ Lễ gửi trước 14 giờ 30 phút ngày 03/5/2026).

