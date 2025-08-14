Công bố Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hóa

Khu công nghiệp (KCN) Bắc Hoằng Hoá có tổng quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 255,96 ha thuộc địa giới hành chính 2 xã: Hoằng Phú và Hoằng Giang. Đây được xác định là KCN tập trung đa ngành, ưu tiên công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, điện tử, sản xuất ô tô, xe máy, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ ngành may mặc, các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ cao.

Phó Trưởng Ban Quản lý KKTNS&CKCN Nguyễn Anh Tuấn bàn giao hồ sơ đồ án Quy hoạch cho UBND các xã: Hoằng Phú, Hoằng Giang.

Chiều 14/8, tại trụ sở UBND xã Hoằng Phú, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị công bố đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Bắc Hoằng Hóa.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo các xã Hoằng Phú, Hoằng Giang; Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn: Hiệp Thanh, Nghĩa Trang, My Du, Kim Sơn, Phú Thượng 1, Phú Thượng 2, Sao Vàng 1, Sao Vàng 2 thuộc xã Hoằng Phú.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Bắc Hoằng Hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 4/8/2025. Theo đó, KCN Bắc Hoằng Hóa sẽ được triển khai trên địa giới hành chính 2 xã: Hoằng Phú và Hoằng Giang. Phạm vi quy hoạch có ranh giới: phía Bắc giáp tuyến đường nối Quốc lộ 45 với Quốc lộ 1A, phía Nam giáp đường Phú Quý 3 và khu dân cư hiện trạng, phía Đông giáp đường Phú Quý 9 và phía Tây giáp kênh Nam.

KCN Bắc Hoằng Hoá có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 255,96 ha, trong đó đất KCN khoảng 250,55 ha; phần còn lại là đất ngoài KCN với diện tích khoảng 5,41 ha. Quy mô lao động khoảng 14.400 - 23.400 người. Đây được xác định là khu công nghiệp tập trung đa ngành, ưu tiên công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, điện tử, sản xuất ô tô, xe máy, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ ngành may mặc, các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ cao (không thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động như may mặc, da, giầy).

Về cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, trong 250,55 ha đất quy hoạch KCN, phần lớn diện tích được dành cho xây dựng nhà máy, xí nghiệp với 175,71 ha (chiếm tỷ lệ 70,1%). Các chỉ tiêu kỹ thuật quy định mật độ xây dựng tối đa 70%, công trình cao tối đa 5 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần. Ngoài ra, đất dành cho công trình dịch vụ, tiện ích công cộng là 7,43 ha (chiếm 3%); công trình hạ tầng kỹ thuật 6,23 ha (2,5%); cây xanh và mặt nước 27,38 ha (10,9%) và đất giao thông 33,80 ha (13,5%).

Toàn cảnh hội nghị.

Về tổ chức không gian, KCN Bắc Hoằng Hóa được chia thành hai phân khu chính: Khu A có diện tích khoảng 171,17 ha, đặt tại vị trí phía Tây tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam; Khu B rộng khoảng 79,38 ha, đặt tại phía Đông tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Khu B gồm 3 tiểu khu B1, B2, B3 với vị trí được xác định cụ thể theo các trục đường Kim Quỳ và Phú Quý 10.

Quy hoạch phân các lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp linh hoạt, có thể ghép nối nhiều lô để đáp ứng yêu cầu xây dựng của các nhà máy có quy mô lớn. Chú trọng thu hút các doanh nghiệp lớn mang tính chất trọng tâm, động lực cho phát triển khu công nghiệp; đồng thời khi thực hiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và khu kinh tế.

Khu dịch vụ và tiện ích công cộng được bố trí tập trung tại trung tâm của KCN gắn với không gian cây xanh tạo thành một quần thể công trình văn phòng điều hành, khu đất an ninh, nhà lưu trú, các công trình dịch vụ và trưng bày sản phẩm, trung tâm văn hóa thể thao, y tế KCN. Bố trí công viên cây xanh tại các khu vực trung tâm, tạo cảnh quan và góp phần cải thiện môi trường sinh thái. Ngoài ra, bố trí cây xanh tại các dải phân cách, dọc các trục đường giao thông, xung quanh các khu hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và mỹ quan cho KCN.

Hệ thống giao thông nội khu được thiết kế theo dạng ô bàn cờ, thuận lợi kết nối với các tuyến đường giao thông đối ngoại, đảm bảo tiếp cận thuận tiện đến từng lô đất. KCN có vị trí quan trọng sẽ kết nối với khu vực xung quanh qua các tuyến giao thông đối ngoại, như: Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam; đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, đường Phú Quý 3, đường Hoằng Xuân - Hoằng Quỳ, đường Kim Quỳ, đường Phú Quý 10; đường Phú Quý 9.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú Lê Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Quản lý KKTNS&CKCN Nguyễn Anh Tuấn đã bàn giao hồ sơ đồ án Quy hoạch cho UBND các xã Hoằng Phú, Hoằng Giang để tổ chức thực hiện quy hoạch.

Thay mặt lãnh đạo 2 địa phương có địa giới hành chính thuộc Quy hoạch KCN Bắc Hoằng Hoá phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú Lê Văn Cường nhấn mạnh: Việc phê duyệt quy hoạch KCN Bắc Hoằng Hóa được xem là một bước đi quan trọng trong định hướng phát triển của các xã trong khu vực, hướng tới hình thành KCN đồng bộ cơ sở kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bố trí các loại hình công nghiệp phù hợp, sử dụng đất đai hợp lý, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ quy hoạch, địa phương cam kết tổ chức công khai theo quy định của pháp luật để Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong Nhân dân, để từ đó có quyết tâm thực hiện tốt quy hoạch. Các địa phương cam kết tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ đầu tư.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh quan tâm, sớm đề xuất, lựa chọn, chấp thuận nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN để cụ thể hoá quy hoạch, thu hút đầu tư, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá trên địa bàn hai xã.

Việt Hương