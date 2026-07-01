Công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã Thiệu Trung

Chiều 1/7, xã Thiệu Trung tổ chức lễ công bố các nghị quyết và quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các thôn, khu phố sau sắp xếp.

Các cán bộ thôn mới ở xã Thiệu Trung nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới.

Theo đề án, xã Thiệu Trung chính thức sắp xếp, tổ chức lại 34 thôn, khu phố thành 13 thôn, khu phố mới, trong đó có 7 thôn và 6 khu phố.

Việc lựa chọn đặt các tên thôn, khu phố mới phù hợp sự tiếp nối, đa phần đã có từ xa xưa, vẫn giữ được hồn cốt lịch sử, văn hóa của mỗi làng quê, được Nhân dân đồng tình.

Tại buổi lễ, HĐND xã Thiệu Trung đã công bố nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố; Đảng ủy xã công bố các quyết định của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã về kết thúc hoạt động chi bộ cũ, thành lập chi bộ thôn, khu phố mới, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

Lãnh đạo xã Thiệu Trung phát biểu giao nhiệm vụ mới.

Xã cũng triển khai các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của UBND xã về trưởng thôn, trưởng khu phố lâm thời và tổ chức bầu trưởng thôn, trưởng khu phố, các quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã về kiện toàn tổ chức, chức danh ở thôn, khu phố mới. Đồng thời, trao nghị quyết, quyết định cho đại diện 13 thôn, khu phố mới.

Xã Thiệu Trung trao máy tính cho các thôn để thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Thiệu Trung đã trao quà lưu niệm, tri ân và ghi nhận cống hiến cho các đồng chí thôi tham gia công tác sau sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố; trao tặng 13 bộ máy vi tính và trang thiết bị cho 13 thôn, khu phố mới.

Quang Tùng