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Công bố dự án phim “Chiến bào” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Nguyễn Hợi
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/6, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), Công ty TNHH November Films phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ công bố dự án phim điện ảnh lịch sử “Chiến bào” của đạo diễn Victor Vũ.

Công bố dự án phim “Chiến bào” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Sáng 25/6, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), Công ty TNHH November Films phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ công bố dự án phim điện ảnh lịch sử “Chiến bào” của đạo diễn Victor Vũ.

Công bố dự án phim “Chiến bào” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Đạo diễn Victor Vũ cùng đại diện các đơn vị làm phim trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trong lễ công bố dự án phim điện ảnh lịch sử “Chiến bào”

Dự án phim “Chiến bào” của đạo diễn Victor Vũ được Công ty TNHH November Films đầu tư, sản xuất với sự điều hành của nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp. Cùng với đó là sự đồng hành của Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) trong công tác sản xuất và phát hành.

Phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Victor Vũ cùng đại diện các đơn vị sản xuất cho biết, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của anh hùng dân tộc Lê Lợi, “Chiến bào” là bộ phim điện ảnh lịch sử tái hiện một trong những giai đoạn hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Dự án đã được nghiên cứu, chuẩn bị trong thời gian dài với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và tôn trọng các giá trị lịch sử. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, ê kíp mong muốn đưa những trang sử hào hùng của dân tộc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Việc lựa chọn Lam Kinh - vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn làm nơi công bố dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của Thanh Hóa đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Nhằm tăng cường phối hợp quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch của Thanh Hóa thông qua điện ảnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất và triển khai các hoạt động truyền thông của bộ phim, trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận đồng hành truyền thông giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và đoàn làm phim.

Công bố dự án phim “Chiến bào” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Lễ ký kết thỏa thuận đồng hành truyền thông giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và đoàn làm phim

Theo kế hoạch, dự án sẽ bước vào giai đoạn tiền kỳ trong năm 2026, ghi hình trong năm 2027 và dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một tác phẩm điện ảnh hấp dẫn, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam thông qua nghệ thuật thứ bảy.

Nguyễn Hợi

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Dự án #VHTT #Công bố #Lam Kinh #xã Lam Sơn #dân tộc Việt Nam #Phim điện ảnh #Đạo diễn #Công ty

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