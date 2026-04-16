Công an xã Tân Tiến mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Chiều 16/4, Công an xã Tân Tiến tổ chức hội nghị mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã.

Người dân xã Tân Tiến tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai bắt đầu từ tháng 4/2026, tập trung tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cơ sở sản xuất ký cam kết không sản xuất vũ khí.

Ngay sau lễ Công bố mở đợt cao điểm, Công an xã, chính quyền địa phương và đại diện cơ sở sản xuất, người dân đã ký cam kết không sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, đông đảo ngư dân đã hưởng ứng tự giác giao nộp nhiều loại VKVLN và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an.

Sau hội nghị, Công an xã đã thu hồi được 2 súng tự chế, 12kg pháo và thuốc nổ, 55 đầu đạn, 8 vũ khí thô sơ các loại.

Kết quả trên không chỉ thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của ngư dân, mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VKVLN, công cụ hỗ trợ và pháo, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên tuyến biển.

Quy Sơn (CTV)