Công an tỉnh Thanh Hóa quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 16h chiều nay, (25/8), bão ở trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Công an xã Cẩm Tú thiết lập gác chắn tại các khu vực ngập sâu nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân

Do ảnh hưởng của bão, khu vực tỉnh Thanh Hoá từ đêm 24/8/2025 đến 27/8/2025 sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Nguy cơ cao ngập úng vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông vào chiều tối ngày 25/8/2025; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó khẩn cấp bão số 5 vào chiều 24/8/2025 và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với cơn bão số 5, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo khẩn cấp, yêu cầu toàn lực lượng thường trực chủ động triển khai các biện pháp; chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung cao độ triển khai các phương án phòng, chống bão, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, phương tiện, hồ sơ tài liệu của đơn vị, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, an toàn nơi giam giữ, không để can phạm, phạm nhân trốn khỏi nhà tạm giam, tạm giữ; phòng ngừa tội phạm lợi dụng mưa bão để trộm cắp, phá hoại tài sản; đặc biệt tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với bão số 5, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chủ động triển khai lực lượng, phương tiện

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão và mưa lớn, với phương châm “bốn tại chỗ” và tinh thần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ là trên hết.

Công an phường Sầm Sơn chủ động phối hợp với các lực lượng và Nhân dân đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Bắt đầu từ 16 giờ ngày 24/8, Công an các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức thường trực 100% quân số, sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất. 19 giờ cùng ngày, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng duy trì, bảo đảm thường trực 100% quân số chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng để tham gia thực hiện nhiệm vụ theo điều động của Giám đốc Công an tỉnh.

Riêng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Hậu cần tiến hành kiểm tra, rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ô tô, tàu xuồng, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, xăng dầu, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng, chống và ứng cứu khi có bão theo phương án điều động của Công an tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh. Đối với Công an các phường, xã chủ động liên hệ với các chủ phương tiện, máy móc như máy múc, máy ủi, xe tải... để sẵn sàng trưng dụng phục vụ công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Phòng Cảnh sát giao thông thường trực triển khai các biện pháp công tác phòng, chống bão.

Các đơn vị duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, chủ động theo dõi diễn biến, tình hình của cơn bão và chỉ đạo của Giám đốc để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các cấp... tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân đề phòng ngập úng tại một số địa bàn trọng yếu, lở đất, lũ ống, lũ quét ở khu vực miền núi; tập trung triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các phương án phân luồng, phân tuyến, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý những điểm ùn tắc, sạt lở do mưa bão gây ra.

Kiên quyết cưỡng chế di dời dân

Bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị Công an trong tỉnh đặc biệt chú ý đến các biện pháp bảo vệ sự an toàn về người và tài sản cho Nhân dân, trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các phường, xã huy động lực lượng cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm như ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông khi không đảm bảo an toàn, áp dụng biện pháp mạnh nếu cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chằng buộc nhà cửa, tàu thuyền, lồng bè... di dời người và tài sản đến nơi an toàn; thường xuyên khuyến cáo, cảnh báo người dân không ra khỏi nhà khi gió to và trong thời gian bão đổ bộ.

Ngay trong đêm 24/8, Công an phường Nghi Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm di tản đến nơi tránh trú an toàn.

Đặc biệt, đối với các xã, phường ven biển như: Nghi Sơn, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Hải Bình, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, các xã Tiên Trang, Quảng Bình, Quảng Ninh, Công an địa phương chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức di dời người dân có nhà ở cách bờ biển 200m đến địa điểm an toàn. Trong trường hợp người dân không chấp hành, lực lượng Công an kiên quyết tiến hành cưỡng chế để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân. Việc sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm phải được hoàn thành trước 08 giờ sáng ngày 25/8/2025.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, phương tiện và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang cùng với các lực lượng khác thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong trong công tác phòng chống bão, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.

Đình Hợp (CTV)