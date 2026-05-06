Công an tìm bị hại liên quan vụ Hoàng Minh Đường

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án “Hoàng Văn Toàn cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra vụ án xác định: Từ năm 2023 đến năm 2026, Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986, trú tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đã tự tạo ra các bài thuốc “Thảo được xương khớp Hoàng Minh Đường” và “Đả thông kinh mạch”.

Sau đó, Toàn lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, mạo nhận bản thân là “Lương y” và đây là các bài thuốc gia truyền 3 đời của gia đình Toàn, qua đó, thu hút rất nhiều bệnh nhân tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc mua và sử dụng điều trị các bệnh lý về cơ, xương, khớp, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của quần chúng Nhân dân (trong đó, có rất nhiều bệnh nhân trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa).

Kết quả điều tra xác định, các bài thuốc nêu trên không phải là bài thuốc gia truyền và Hoàng Văn Toàn không phải là lương y.

Biển hiệu của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ án thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để trình báo (Địa chỉ: số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại trực ban:0692889243).

Hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên gồm:

Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên (qua số điện thoại 0853.723.456);

Đại úy Nguyễn Văn Chính (qua số điện thoại 0911.181.236):

Đại úy Đào Trí Thức (qua số điện thoại 0359016912).

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các trường hợp đã mua thuốc điều trị tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường đến trình báo Cơ quan An ninh điều tra trước ngày 5/9/2026. Sau thời gian trên, Cơ quan An ninh điều tra sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

NM (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)