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Nhiều quy định mới về hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ 1/7/2026

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng.

Nhiều quy định mới về hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ 1/7/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng.

Nhiều quy định mới về hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ 1/7/2026

Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá hợp đồng tại thời điểm giao kết. Ảnh VGP

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2026.

Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định rõ về tạm ứng hợp đồng xây dựng như: Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá hợp đồng tại thời điểm giao kết; Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng; Tạm dừng hợp đồng xây dựng...

Toàn văn Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 xem tại đây.

LP

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