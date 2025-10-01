Hotline: 0822.173.636   |

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Quốc Hương và CTV
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “nước rút đến đâu, giúp dân khắc phục hậu quả tới đó”, không một phút nghỉ ngơi, những cán bộ, chiến Công an Thanh Hóa lại bắt tay ngay vào việc hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần “nước rút đến đâu, giúp dân khắc phục hậu quả tới đó”, không một phút nghỉ ngơi, những cán bộ, chiến Công an Thanh Hóa lại bắt tay ngay vào việc hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng dọn, rửa bùn đất tại các trường học sau khi nước rút.

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Chinh cùng các lực lượng dọn, rửa bùn đất tại Điểm trường Mầm non Xuân Lẹ, thôn Liên Sơn.

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Giang hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng.

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Công an xã Điền Lư hỗ trợ dọn dẹp vật cản, bùn đất tuyến đường liên xã phục vụ lưu thông của người dân.

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Công an xã Cổ Lũng tham gia hỗ trợ gia đình ông Lương Viết Nghiêm, thôn Phìa dọn nhà sau lũ.

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng giúp dân dọn dẹp, di dời tài sản trong mưa bão.

Công an Thanh Hóa nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10Cán bộ, chiến sĩ công an cùng với lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do mưa bão gây ra.

