Cơn địa chấn bầu cử tại Sachsen-Anhalt: Áp lực bủa vây Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Chiến thắng vang dội của đảng cực hữu AfD cùng sự sụt giảm cử tri nghiêm trọng của CDU trong cuộc bầu cử bang Sachsen-Anhalt đang tạo ra một “cơn địa chấn” chính trị, đe dọa trực tiếp tới uy tín và vị thế của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

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Ông Ulrich Siegmund, ứng cử viên hàng đầu của đảng cực hữu “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD), cùng hai đồng chủ tịch đảng là bà Alice Weidel và ông Tino Chrupalla, phản ứng sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày diễn ra cuộc bầu cử bang Saxony-Anhalt tại Magdeburg, Đức, ngày 6 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Các điểm bỏ phiếu tại bang Sachsen-Anhalt đã đóng cửa vào tối 6/9. Theo kết quả sơ bộ vừa cập nhật, đảng cực hữu AfD đạt 44,5% số phiếu, tăng hơn gấp đôi so với mức 20,8% trong cuộc bầu cử năm 2021. Trong khi đó, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ đạt khoảng 18,5%, giảm mạnh so với mức 37,1% cách đây 5 năm.

Kết quả này được xem là một bước tiến đặc biệt quan trọng đối với AfD, khi đảng này lần đầu tiên giành vị trí dẫn đầu trong một cuộc bầu cử bang tại Sachsen-Anhalt. Nếu có thể thành lập chính quyền, AfD sẽ trở thành đảng cực hữu đầu tiên lãnh đạo một bang của Đức kể từ sau Thế chiến II.

Phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ, ứng viên hàng đầu của AfD tại Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, cũng tuyên bố kết quả bầu cử là tín hiệu gửi tới chính quyền liên bang ở Berlin. Ông cho rằng chính sách của Thủ tướng Friedrich Merz đã góp phần làm gia tăng sự ủng hộ dành cho AfD.

Đồng lãnh đạo AfD Alice Weidel gọi đây là một “kết quả lịch sử”, đồng thời cho rằng cử tri đã trao cho AfD “một ủy nhiệm rất rõ ràng để điều hành đất nước”. Bà cảnh báo CDU sẽ tiếp tục thất bại nếu duy trì chính sách không hợp tác với AfD.

Tuy nhiên, chiến thắng về số phiếu chưa đồng nghĩa AfD đã có thể nắm quyền. Do hệ thống chính trị đa đảng tại Đức, một đảng cần thành lập liên minh đa số để cầm quyền. Hiện tại, hầu hết các đảng chính trị truyền thống tại Đức, bao gồm đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz và Thống đốc Sven Schulze, đều khẳng định từ chối hợp tác hay lập liên minh với AfD. Điều này khiến việc hình thành một chính quyền do AfD lãnh đạo trở nên phức tạp, bất chấp khoảng cách rất lớn về tỷ lệ phiếu giữa AfD và CDU.

Thủ tướng Friedrich Merz (70 tuổi, CDU) rời trụ sở của đảng CDU Konrad-Adenauer-Haus lúc 10:15 tối. Ảnh: Bild.

Ngay trong tối 6/9, không khí căng thẳng bao trùm trụ sở của đảng CDU tại Berlin. Dù không xuất hiện trực tiếp trước ống kính truyền hình, Thủ tướng Friedrich Merz đã phải triệu tập khẩn cấp các lãnh đạo chủ chốt để đánh giá tình hình.

Sự trỗi dậy của AfD tại Sachsen-Anhalt mới chỉ là khởi đầu cho một mùa thu sóng gió trên chính trường Đức. Hai cuộc bầu cử bang tiếp theo tại Berlin và Mecklenburg-Vorpommern vào ngày 20/9 tới được dự báo sẽ tiếp tục là “bài kiểm tra sinh tử” đối với năng lực chèo lái của Thủ tướng Friedrich Merz và tương lai của liên minh cầm quyền hiện tại.

Nhật Lệ

Nguồn: Tagesschau, AP.