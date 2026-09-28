Anh: Sự cố an ninh nghiêm trọng gần căn cứ Mỹ sử dụng tấn công Iran

Một căn cứ của Anh được Mỹ sử dụng trong chiến dịch đánh Iran vừa trở thành tâm điểm của một vụ bắt giữ chống khủng bố, buộc 85 hộ dân phải sơ tán.

Cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người gần căn cứ không quân RAF Fairford, nơi được Mỹ sử dụng trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, sau khi nhận tin báo về 3 phương tiện khả nghi. Khoảng 85 hộ dân gần hiện trường đã được sơ tán trong lúc lực lượng xử lý vật liệu nổ của Quân đội Anh kiểm tra các phương tiện.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 27/9 tại khu vực Whelford, Gloucestershire, phía Tây Nam nước Anh. Cảnh sát cho biết vào khoảng 0h45, họ nhận được tin báo về 3 phương tiện khả nghi đang di chuyển về phía RAF Fairford.

5 người đàn ông sau đó bị bắt. Ban đầu, họ bị bắt với nghi vấn vi phạm Đạo luật Chất nổ của Anh, trước khi bị bắt thêm với nghi vấn chuẩn bị thực hiện một hành vi khủng bố theo Đạo luật Chống khủng bố.

Cảnh sát chống khủng bố đang dẫn đầu cuộc điều tra. Đơn vị xử lý vật liệu nổ của Quân đội Anh cũng được điều động tới hiện trường để kiểm tra các phương tiện khả nghi. Một vành đai an ninh rộng khoảng 400 m được thiết lập xung quanh khu vực.

Khoảng 85 hộ dân ở Whelford được sơ tán tạm thời tới một trung tâm giải trí tại Cirencester trong quá trình kiểm tra. Cảnh sát Gloucestershire cho biết tình hình đã được kiểm soát, song cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và nhà chức trách kêu gọi người dân không suy đoán về vụ việc.

Tuyên bố về sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi sự phối hợp giữa lực lượng an ninh Mỹ và Anh, đồng thời cho biết các nghi phạm đang âm mưu gây ra “thiệt hại lớn” cho căn cứ quân sự này.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát, quân đội và sự hợp tác của người dân sơ tán, đồng thời khẳng định an toàn an ninh của đất nước là ưu tiên hàng đầu.

RAF Fairford là một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại Anh và từng được sử dụng để triển khai các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ trong các chiến dịch nhằm vào Iran. Vị trí của căn cứ khiến vụ bắt giữ đặc biệt được chú ý trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran đang diễn biến căng thẳng.

Hiện cơ quan chức năng Anh đang tích cực làm rõ động cơ của vụ việc, trong đó hướng điều tra liên quan đến lực lượng ủy nhiệm của Iran hoặc các nhóm cực đoan khác đang được đặt lên hàng đầu.

Nhật Lệ