CSTO khai mạc các cuộc tập trận quân sự chung tại Nga

Ngày 27/9 Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập trận chung của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã chính thức bắt đầu tại Nga, gồm cuộc diễn tập chỉ huy – tham mưu Tương tác-2026, cuộc diễn tập trinh sát đặc biệt Tìm kiếm-2026 và cuộc diễn tập bảo đảm hậu cần Bậc thang-2026.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lễ khai mạc các cuộc diễn tập được tổ chức tại thao trường Chebarkul, thuộc tỉnh Chelyabinsk. Tham dự buổi lễ có Tổng Tham mưu trưởng CSTO, Thượng tướng Andrey Serdyukov, Anh hùng Liên bang Nga; Phó Tổng Thư ký CSTO Mirlan Turgunbekov; các chỉ huy lực lượng quân sự tham gia diễn tập cùng một số quan chức được mời.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Serdyukov cho biết các hoạt động diễn tập lần này là sự kiện huấn luyện quân sự chủ yếu trong năm của CSTO được tổ chức trên lãnh thổ Nga. Theo ông, nội dung diễn tập bao gồm cuộc tập trận chỉ huy – tham mưu chung Tương tác-2026, cùng hai cuộc diễn tập chuyên ngành là Tìm kiếm-2026 và Bậc thang-2026.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết về quy mô lực lượng và trang thiết bị được huy động trong thông tin được công bố.

CSTO là một tổ chức an ninh khu vực do một số quốc gia thuộc không gian hậu Xô viết tham gia. Các cuộc diễn tập quân sự chung được tổ chức nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng vũ trang các nước thành viên trong những lĩnh vực khác nhau, trong đó có hoạt động chỉ huy, trinh sát và bảo đảm hậu cần.

Việc ba cuộc diễn tập được tổ chức đồng thời tại Nga nằm trong chương trình huấn luyện quân sự chung của CSTO năm 2026. Các hoạt động này tập trung vào khả năng phối hợp tác chiến và bảo đảm hoạt động của các lực lượng tham gia trong những tình huống giả định.

Các cuộc diễn tập lần này được tổ chức trong khuôn khổ chương trình huấn luyện chung của CSTO, với sự tham gia của lực lượng quân sự các nước thành viên. Nội dung được triển khai theo nhiều nhóm nhiệm vụ, từ phối hợp chỉ huy, thu thập và xử lý thông tin trinh sát đến tổ chức vận chuyển, tiếp tế và bảo đảm hậu cần cho lực lượng tham gia. Việc kết hợp các nội dung này nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các cơ quan chỉ huy và đơn vị thuộc các nước CSTO trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo kịch bản diễn tập.

Lê Hà.