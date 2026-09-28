Đảng Tập hợp Quốc gia giành thêm ghế tại Thượng viện Pháp

Ngày 28/9 Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen cùng các đồng minh đã giành tổng cộng 14 ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện Pháp, qua đó lần đầu tiên hội đủ số lượng nghị sĩ để thành lập một nhóm nghị sĩ riêng tại cơ quan lập pháp này. Kết quả diễn ra trong cuộc bầu cử gián tiếp, trong đó một nửa số ghế Thượng viện được bầu lại theo chu kỳ 3 năm.

Theo kết quả được France 24 dẫn lại, RN giành thêm 9 ghế, trong khi hai ghế thuộc về Liên minh Cánh hữu vì nền Cộng hòa (UDR) của ông Eric Ciotti, đồng minh của RN. Cùng với ba thượng nghị sĩ RN đã được bầu từ năm 2023, lực lượng này hiện có tổng cộng 14 ghế và dự kiến thành lập một nhóm nghị sĩ chung với UDR.

Bà Marine Le Pen đánh giá kết quả là một dấu mốc quan trọng đối với RN, trong khi Chủ tịch RN Jordan Bardella xác nhận các thượng nghị sĩ của đảng sẽ phối hợp với các đồng minh UDR tại Thượng viện.

Thượng viện Pháp có tổng cộng 348 ghế. Theo thông tin chính thức của Thượng viện, các thượng nghị sĩ được bầu theo hình thức phổ thông gián tiếp với nhiệm kỳ 6 năm và cứ 3 năm bầu lại một nửa số ghế. Cuộc bầu cử ngày 27/9 liên quan đến 178 ghế thuộc nhóm nhiệm kỳ được bầu lại trong năm nay. Khoảng 162.000 đại biểu cử tri, chủ yếu là các quan chức dân cử địa phương, tham gia bầu thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, việc RN lần đầu tiên đủ sức thành lập nhóm nghị sĩ riêng, cùng sự hiện diện lần đầu của LFI, cho thấy tương quan giữa các lực lượng trong Thượng viện đang có những thay đổi trước khi nước Pháp bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

RN lần đầu có đại diện tại Thượng viện vào năm 2014, khi đảng này còn mang tên Mặt trận Quốc gia, với hai ghế; đến năm 2023 có ba ghế.

Các kết quả ban đầu cho thấy đảng Những người Cộng hòa (LR), các lực lượng trung dung và đảng Xã hội tiếp tục là những lực lượng chính tại Thượng viện. Trong khi đó, đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) giành được ghế đầu tiên tại cơ quan này. Cuộc bầu cử Thượng viện lần này diễn ra trong bối cảnh Pháp chuẩn bị bước vào giai đoạn chính trị mới, khi cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Lê Hà.