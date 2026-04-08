Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng có khả năng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8-9/4, các khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; các khu vực khác duy trì nắng nóng diện rộng.

Ngày 8-9/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời còn có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa...

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

